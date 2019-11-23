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Андрей Данилко заявил о желании покинуть Х-фактор

Судья разволновался, назвал себя "придурком" и покинул зал

суббота, 23 ноября 2019, 23:07
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Большой неожиданностью для поклонников вокального шоу "Х-фактор" закончился 11 выпуск 10 сезона. В нем судьи проекта - Оля Полякова, Настя Каменских, Игорь Кондратюк и Андрей Данилко - получили категории участников, которых должны курировать в предстоящих прямых эфирах. Данилко досталась категория "Группы", однако многолетний судья Х-фактора разволновался и сделал заявление, которое шокировало как конкурсантов, так и его коллег.

"Вы знаете, может я не прав, но я целый день промучился, - заявил Данилко. - Я сижу, и как будто не оправдываю надежд. Я настолько пустой. Все девочки и мальчики настолько разные, переодеваются, а я все время в черном. Решил что-то поменять, в Бельгии купил одежду для эфира, но смотрю, и я как придурок. Я понимаю, что это важно, но я, наверное, этот проект покину. Потому что у вас может появиться наставник, который вам поможет. Проблема во мне, и когда я думаю, что мне надо выбирать, то понимаю, что не могу это сделать".

На этих словах Данилко положил микрофон и покинул зал, оставив коллег в замешательстве.

"Что это за фигня? - выдавила из себя Оля Полякова. - У меня чувство, что я как-то в этом виновата".

Прослушивание категории "Группы" отменили, и участников отправили отдыхать. За кулисами они рассуждали, кого могут поставить взамен - Бабкина, Винника или Нино Катамадзе. Чтобы узнать это, зрителям придется дождаться 12 выпуска шоу.

  • Тем, кто пропустил 10 выпуск Х-фактора 10, стоит увидеть его самые интересные выступления. Во втором испытание тренировочного лагеря зрителей ждал неожиданный дуэт.
  • Участница "Х-фактора" Полина Кьюзи нарушила правила и осталась в шоу вопреки решению судей. Девушка втайне заночевала за кулисами и подготовила песню для второго испытания.

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