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Потап рассказал, как породнился с семьей Горбунова и Осадчей - теперь они не просто соседи

Рэпер впервые рассказал о близких отношениях с семьей телеведущих

понедельник, 25 ноября 2019, 16:01
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Украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) теперь не просто живет по соседству с телеведущими Катей Осадчей и Юрием Горбуновым. В свое время лидер группы MOZGI породнился с семьей, крестив их сына Ивана.

Об этом Потап рассказал в коротком интервью проекту ЖВЛ (Життя відомих людей). По словам продюсера, первенец Юрия Горбунова и второй сын Кати Осадчей растет "классным малым".

"Крестили Ивана, маленький такой. Очень его люблю, он классный. Это сочетание Горбунова и Осадчей, если бы только видели, какой клевый малый", - заулыбался на камеру рэпер.

По словам крестного, мальчик часто принимает его за отца, когда тот проезжает на автомобиле рядом с домом. Ведь помимо того, что Потап и Настя Каменских живут рядом с Юрием Горбуновым и Катей Осадчей, у семей еще и похожие автомобили: "Он думает, что отец выйдет, а выхожу я".

Напомним, о беременности Кати Осадчей стало известно известно в 2017 году. Тогда же они с Юрием Горбуновым перестали скрывать отношения и уже в феврале звезда проекта "Светская жизнь" родила мальчика.

Для Кати Осадчей, которая раньше была замужем за бизнесменом и нардепом Олегом Полищуком, Иван стал уже вторым сыном. В 2002 году ведущая родила первенца Илью. В свою очередь, Юрий Горбунов до 2015 года тоже состоял в браке, но своих детей не имел.

  • Ранее Потап рассказал о быте с Настей Каменских. Музыкант признался, что артистка отлично справляется с домашними делами, а он сам с радостью может почистить снег или забить гвоздь.
  • Настя Каменских, которой едва ли не каждый день приписывают беременность, рассказала, когда родит первенца.

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