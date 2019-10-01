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Она - суперженщина: Потап рассказал о жизни с Настей Каменских

Рэпер рассказал о личной жизни

вторник, 1 октября 2019, 11:18
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Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал о быте со своей женой, певицей Настей Каменских.

Так, в программе "Слава +" на YouTube-канале Люкс ФМ музыкант признался, что артистка отлично справляется с домашними делами, а он сам с радостью может почистить снег или забить гвоздь.

"Настя - классная хозяйка. Она классно готовит, прекрасно следит за домом, замечательно ухаживает за собакой, она очень крутая. Она - суперженщина! Я называю ее wonder woman", - рассказал рэпер.

Коронное блюдо Насти - паста с креветками. "Она сумасшедшая в этом плане, очень классно готовит", - подчеркнул продюсер.

Потап также дал совет, как сделать так, чтобы быт не убил любовь и не испортил романтику в отношениях.

"Надо освежать отношения и свой быт. Нужно, чтобы быт не был бытностью, а был прикольным. Я, например, обожаю делать что-то по дому: выпадающий снег для меня - радость. У меня убирают во дворе, но я беру лопату и сам начинаю чистить снег, потому что это такая мужская тема. Молотком прибить гвоздик, куда-то повесить что-то... Я обожаю это делать, потому что у меня в жизни этого меньше", - признался продюсер.

  • Украинские артисты Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом 23 мая. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились почти год назад
  • Настя Каменских, которой едва ли не каждый день приписывают беременность, рассказала, когда родит первенца.

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