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Я была бы рада: Настя Каменских рассказала, когда родит первенца

Знаменитость приоткрыла занавес личной жизни с Потапом

понедельник, 30 сентября 2019, 13:02
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Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которой едва ли не каждый день приписывают беременность и предстоящие роды, была бы рада находиться сейчас в этом положении, но всему должно быть свое время.

Как отметила знаменитость в комментарии проекту "Світське життя", забеременеть - дело нехитрое. И как только придет время, им с Потапом хватит даже одного часа, чтобы уединиться.

"Я была бы очень рада находиться сейчас в таком состоянии. Это дело нехитрое. И когда Вселенная решит нам подарить ребенка... Мне кажется, что это сделается легко и даже, если это будет один часок в каком-то аэропорту", - посмеялась певица, ссылаясь на плотный рабочий график.

Когда же ведущая проекта Катя Осадчая поинтересовалась, действительно ли бывают у пары случаи интимной близости в публичных местах, певица ответила следующее: "Ну, а почему? Да. Мы очень пылкие любовники".

  • Украинские артисты Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом 23 мая. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились почти год назад.
  • Потап раскрыл на камеру интимные подробности жизни с Настей Каменских. По словам рэпера, певица роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело и поет на итальянском языке.

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