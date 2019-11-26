Ксения Мишина поделилась эмоциями после победы в шоу Танці з зірками-2019

В минувшее воскресенье в эфире канала "1+1" состоялся финал шоу "Танці з зірками-2019", где победителями были выбраны Ксения Мишина и Женя Кот. На следующий день звезда "Крепостной" решила прокомментировать свой триумф на проекте.

Актриса написала пост, в котором поблагодарила поклонников за любовь и поддержку, а команду шоу - за праздник красоты.

"Спасибо, дорогие наши! За ваше доверие и безграничную поддержку! Вчера мы получили вашу любовь! Да, кубок в руках - это именно ваша любовь. Мы вместе прошли этот путь и победили... Я ранее и представить себе не могла, какой масштабной может быть народная любовь и вера", - написала Мишина.

Отдельно Ксения обратилась к Жене Коту: "О лучшем партнере я и мечтать не могла...Ты талант и сила, которые я стремилась постоянно удваивать".

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