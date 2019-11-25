Анна Ризатдинова честно высказалась о финале шоу Танці з зірками-2019

Финалистка шоу Танці з зірками-2019, гимнастка Анна Ризатдинова, посвятила свой новый пост в Instagram итогам финала, который состоялся вечером 24 ноября. Фаворитка сезона заняла второе место, уступив первенство актрисе сериала "Крепостная" Ксении Мишиной, при этом чувствует полное удовлетворение.

Как призналась спортсменка, поражения ей даются нелегко. И все же в сложившейся ситуации Ризатдинова уверена, что ее серебро - на вес золота.

"Вот и закончилось наше путешествие под названием "Танці з зірками". Мне, как спортсменке, конечно же, очень сложно проигрывать. Но и в то же время я понимаю, что наше серебро на вес золота!" - отметила Ризатдинова.

По словам участницы шоу, с партнером Александром Прохоровым они выложились на все 100% и сегодня благодарны зрителям, которые оценили их старания по-достоинству: "Полное удовлетворение сейчас, потому что мы сделали все, что от нас зависело! Мы благодарны вам! Я думала, что уйду на эфире так пятом. Спортсменов ведь не знают в нашей стране..."

Именно благодаря поддержке зрителей, добавила спортсменка, их пара оказалась в финале, где получила шанс побороться за кубок.

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