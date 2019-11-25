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Назван победитель шоу Танці з зірками-2019: смотрим лучшие моменты финала

За победу в новом сезоне шоу соревновались три пары участников

понедельник, 25 ноября 2019, 00:13
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Вечером 24.11.19 в эфире канала "1+1" состоялся финал шоу Танці з зірками-2019, в котором за победу соревновались три пары участников. По итогам вечера путем голосования судей и телезрителей победителями сезона были выбраны Ксения Мишина и Женя Кот. Второе место досталось Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову, третье - Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару.

Согласно традициям шоу, в программе финала все пары исполнили свои первые танцы, с которыми выступали в самом начале сезона. Приглашенными ведущими на звездном балконе стали украинские знаменитости, в их числе поп-певец Олег Винник, рэпер Серега, шоумен Dzidzio и другие. Смотрите далее на странице, как в это воскресенье танцевали победители шоу, и с какими были выступления других пар финалистов.

В целом же финал шоу Танці з зірками-2019 прошел в три этапа. Помимо первого танца, каждая пара также исполнила в еще пять - самый популярный танец сезона, по мнению зрителей, и заключительный танец, который поочередно включал сразу четыре разных стиля.

Пасадобль Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова

Именно с этим танцем впервые вышли на паркет гимнастка Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров. Эффектным, полным эмоций танцем, партнеры вызвали громкие овации зала и снова заслужили комплименты судей.

Линди-хоп Виктории Булитко и Дмитрий Дикусара

А вот актриса юмористической студии "Дизель Шоу" Виктория Булитко и ее партнер Дмитрий Дикусар начинали свое участие в шоу Танці з зірками-2019 с бодрым танцем линди-хоп. Свое знаковое выступление партнеры повторили в программе финала.

Фокстрот Ксении Мишиной и Жени Кота

Первым и, возможно, самым страстным танцем актрисы сериала "Крепостная" Ксении Мишиной и ее партнера Жени Кота был фокстрот. С ним же пара открыла финал проекта, получив один из самых высоких баллов от судей - 39 из 40-ка возможных.

Что вы думаете об итогах шоу Танці з зірками-2019?

  • Ранее хореограф Илона Гвоздева, партнерша Владимира Остапчука, рассказала о главной ошибке телеведущего на шоу Танці з зірками-2019.
  • Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова откровенно рассказала, почему распался их брак со скандальным олигархом Александром Онищенко.

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