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Организаторы Евровидения-2020 представили логотип конкурса - он составлен из флагов стран-участниц

Слоганом предстоящего конкурса будет Open Up - "Откройся"

четверг, 28 ноября 2019, 17:25
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В четверг, 28 ноября, организаторы показали логотип 65-го международного песенного конкурса Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса. Он представляет собой прерывистый круг из флагов 41 страны-участницы. Они расположены в порядке, соответствующем тому, когда та или иная страна впервые принимала участие в Евровидении. На лого виднеется и украинский флаг.

"Логотип соответствует характеристикам голландского дизайна: он минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он достаточно яркий и праздничный и, что немаловажно, широко применимый", - отметил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Бaккер.

Напомним, что Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая следующего года в городе Роттердам (Нидерланды). Решение провести его в этом городе было принято после отказа Амстердама принять у себя песенный конкурс. Организаторы объяснили это тем, что в столице Нидерландов не нашлось места для проведения столь масштабного мероприятия на необходимые даты.

Слоганом предстоящего конкурса будет Open Up – "Откройся".

  • Напомним, в ночь на воскресенье, 19 мая, 25-летний музыкант из Нидерландов Дункан Лоуренс победил в песенном конкурсе Евровидение-2019. Он стал первым мужчиной-исполнителем, который принес победу Нидерландам, а также первым победителем своей страны, начиная с 1975 года. На конкурсе парень выступил с авторской песней Arcade, в которой рассказал о трагической любви и утрате любимого человека.
  • Евровидения-2020 состоится лишь в мае следующего года, а Испания и Бельгия уже определились со своими представителями.

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