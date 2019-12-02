Британцев встревожила новость о смерти Елизаветы II: именитый журналист выступил с заявлением

Королева Великобритании Елизавета II жива и чувствует себя хорошо. Ее Величество по-прежнему готовится к визиту президента США Дональда Трампа, а разговоры о ее сердечном приступе - фейк.

Так главред профильного издания Royal Central Чарли Проктор прокомментировал разговоры о внезапной смерти королевы, которые появились в чатах мессенджера WhatsApp. Причиной этому стал скрин групповой переписки, один из участников которой поделился информацией о смерти Елизаветы II, ссылаясь якобы на проверенные источники.

Пользователь с ником Gibbo стал утверждать, что вечером 1 декабря Елизавета II скончалась в результате сердечного приступа, однако члены королевской семьи намерены некоторое время держать эту информацию в секрете.

Скриншот распространили сотни групповых чатов. Несмотря на отсутствие какой-либо официальной информации, британцы встревожились не на шутку. Тем не менее вскоре слухи поспешил опровергнуть журналист Чарли Проктор, главред издания, посвященного жизни самой обсуждаемой семьи Британии:

"Вижу, что мы дождались того времени, когда я вынужден опровергать слухи о смерти Ее Величества. Королева не умерла. Она жива и здорова, и с нетерпением ждет встречи с президентом Трампом и другими мировыми лидерами в Букингемском дворце", - написал он на личной странице в Twitter.

Пост журналиста довольно скоро собрал более 10 тыс. лайков и тысячи комментариев. Пользователи соцсети по-разному отреагировали на эту новость - кто-то ограничился шутками, кто-то же потребовал наказания для виновников распространения неправдивой информации.

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