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Меган Маркл и принц Гарри не будут праздновать Рождество с королевской семьей

У таблоидов появился новый повод для сплетен, но в Букингемском дворце поспешили сразу же их развеять

четверг, 14 ноября 2019, 13:01
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В Букингемском дворце сообщили, что Меган Маркл, принц Гарри и маленький Арчи проведут Рождество 2019 года отдельно от королевской семьи. Традиционно королева Елизавета II и ее семья отправляются на праздники в Сандрингемский дворец, и последние два Рождества герцог и герцогиня Сассекские проводили там. Однако в этом году планы молодой семьи изменились.

"Их Королевское Высочество проведут этот праздник как новая семья с матерью герцогини Дорией Рагланд", - говорится в заявлении.

Чтобы пресечь слухи о напряженных отношениях в королевской семье, Букингемский дворец заверил общественность, что королева благословила планы своего внука и его супруги: "Это решение соответствует прецеденту, установленному ранее другими членами Королевской семьи, и пользуется поддержкой Ее Величества Королевы".

Дворец не сообщил, куда именно отправятся Меган и Гарри, но издание Huffington Post пишет, что 63-летняя Дория Рагланд - бывшая визажист, инструктор по йоге, бизнес-вумен и социальный работник - живет в Лос-Анджелесе.

Впервые Меган Маркл провела Рождество с королевской семьей в 2017 году, нарушив строгие традиции. В то время они с Гарри лишь недавно объявили о своей помолвке, а Кейт Миддлтон не праздновала Рождество с принцем Уильямом после того, как они были помолвлены в 2010 году.

  • Дизайнер Стелла Маккартни удалила пост о Меган Маркл из-за возмущения в соцсетях. Модельер прорекламировала свою осеннюю коллекцию в неудачное время.
  • На торжественной церемонии ко Дню памяти павших Меган Маркл появилась отдельно от королевы Елизаветы II, Кейт Миддлтон и жены принца Чарльза Камиллы. Из-за этого СМИ опять заговорили о непростых отношениях в королевской семье.

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