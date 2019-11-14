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Королевская семья поздравила принца Чарльза с днем рождения трогательными семейными фото

Наследнику британского престола исполнился 71 год

четверг, 14 ноября 2019, 17:03
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14 ноября Чарльз, принц Уэльский празднует 71-й день рождения. В честь этого его дети и родственники поделились в социальных сетях милыми фотографиями, на которых наследник британского престола представлен в неожиданном амплуа любящего дедушки, отца и брата.

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новый портрет, сделанный во время крещения их сына Арчи Харрисона. На нем Чарльз с нежностью смотрит на завернутого в белоснежные кружева внука.

"С днем рождения, Ваше Королевское Высочество Принц Уэльский - сэр, папа, дедушка!" - написала пара. Фотография была сделана свадебным фотографом герцога и герцогини Сассексских Крис Аллертон.

Брат Гарри Принц Уильям и Кейт Миддлтон также отдали дань уважения будущему королю в социальных сетях. Они разместили фотографию 2018 года, на которой улыбающийся Чарльз держит за руки принца Луи, а также пару снимков с сыновьями.

"Желаем очень счастливого дня рождения принцу Уэльскому!" - написали они.

Младший брат Чарльза, принц Эндрю, также присоединился к поздравлением. В его аккаунте появилось сделанное в 1960-м году фото, на котором 12-летний Чарльз держит годовалого брата на руках.

Для официального аккаунта королевской семьи в Instagram выбрали портрет Чарльза в традиционном шотландском килте и старый снимок, на котором маленький Чарльз запечатлен с родителями - королевой Елизаветой II и принцем Филиппом.

  • Меган Маркл и принц Гарри не будут праздновать Рождество с королевской семьей. У таблоидов появился новый повод для сплетен, но в Букингемском дворце поспешили сразу же их развеять.
  • Дизайнер Стелла Маккартни удалила пост о Меган Маркл из-за возмущения в соцсетях. Модельер прорекламировала свою осеннюю коллекцию в неудачное время.

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