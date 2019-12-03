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Брат Пабло Эскобара объявил войну Apple и выпустил гибкий смартфон, вот только это уже делали китайцы

Брат знаменитого наркоторговца возмущен ценовой политикой "яблочного" бренда

вторник, 3 декабря 2019, 15:33
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Роберт Эскобар, брат одного из самых знаменитых преступников 20 столетия Пабло Эскобара, объявил войну бренду Apple. Все дело в том, что его возмущают цены и популярность торговой марки. Роберт уверен, что хороший смартфон с кучей наворотов вполне может стоить меньше тысячи долларов.

Как минимум по той причине, что его фамилия Эскобар, брат наркоторговца решил не ограничиваться словами и представил на этой неделе сгибаемый смартфон Escobar Fold 1 с операционной системой Android 9.0. Цена чудо-устройства составляет всего $350. И все бы ничего, если бы не китайцы.

Как пишет Digital Trends, смартфон Эскобара оснащен двумя камерами з 16 и 20 Мп, экраном AMOLED FHD+, батареей на 4000 мАч и двумя слотами для сим-карт. Для презентации очередного "убийцы" телефонов Apple бренд Эскобара даже снял свой рекламный ролик. Что правда, из него мало понятно, что речь вообще идет о телефоне.

Но самое забавное в этой ситуации то, что свежий Escobar Fold 1 по сути является копией китайского смартфона Royole FlexPai, который был представлен еще в январе этого года с изначальной ценой $1400.

В беседе с изданием Эскобар заявил, что Fold 1 - его первый шаг к подрыву успешной репутации Apple. В целом же он настроен крайне серьезно, и намерен уничтожить торговую марку вовсе (хочется надеяться, что не буквально).

"Я многим говорил, что обойду Apple, и я это сделаю. Я отказался от сотрудничества с магазинами ради того, чтобы покупатели могли заказать смартфон с гибким дисплеем напрямую, заплатив всего 349 долларов. Моя цель — победить Apple", - отметил он.

Пока Escobar Fold 1 вышел серией в 100 тысяч экземпляров. Смартфоны уже доступны для приобретения на официальном сайте в двух вариантах - со 128 Гб памяти ($350) и 512 Гб ($500).

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