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Австралийский блогер решил заработать на лесных пожарах, продавая контейнеры с дымом: фото

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вторник, 3 декабря 2019, 13:06
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Два миллиона гектаров леса в Новом Южном Уэльсе сгорели в сложный сезон лесных пожаров, которые продолжаются в Австралии с июля. И пока одни активисты спасают пострадавших коал, другие демонстрируют чудеса маркетинга. Так, Instagram-блогаер Педро Кучковилло Витола за 72 доллара продал на eBay контейнер с "редким сиднейским дымом от пожаров".

По словам блогера, его эксклюзивный дым был собран в Сиднее после пожара на горе Госперс в городе Хоксбери. Сам он выставил товар на онлайн-аукционе eBay и был очень удивлен, найдя покупателя.

"Самые простые $ 72, которые я когда-либо зарабатывал! Только что продал контейнер с дымом лесного пожара в Сиднее! Теперь я предприниматель", - заявил Педро в Instagram.

В комментарии Daily Mail Australia он сказал: "Люди продают банки свежего воздуха из Новой Зеландии, поэтому я подумал: может быть, их заинтересует дым от лесного пожара? Когда его продали, я был очень удивлен! Не ожидал, что это продастся вообще! Отправлю товар на этой неделе".

eBay, в свою очередь, поспешили заблокировать продажу контейнера с дымом.

"Мы не разрешаем размещать объявления, которые позволяют людям получать прибыль от трагических событий или катастроф. Этот список противоречит нашей политике, и продажа не будет осуществлена, - заявил пресс-секретарь компании. - Мы делаем все возможное, чтобы быть бдительными в отношении объявлений, нарушающих наши правила, но призываем членов сообщества говорить нам, если что-то выглядит не совсем правильно".

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