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Организаторы Евровидения-2020 показали сцену конкурса в Роттердаме: фото

Ее проектированием занимался немецкий дизайнер Флориан Видер

вторник, 3 декабря 2019, 10:59
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Организаторы международного песенного конкурса Евровидение, которое в 2020 году пройдет в Роттердаме (Нидерланды) показали, как будет выглядеть главная арена музыкального состязания.

Соответствующие фото появились на сайте конкурса. Дизайн вдохновлен слоганом предстоящего мероприятия Open Up ("Откройся") и типичным голландским плоским ландшафтом.

Известно, что проектированием сцены занимался немецкий дизайнер Флориан Видер, который не раз создавал главные площадки для Евровидения в разные годы. К примеру, его работы можно было увидеть на конкурсе в Дюссельдорфе (2011), Баку (2012), Вене (2015), Киеве (2017), Лиссабоне (2018) и Тель-Авиве (2019).

Напомним, что Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая следующего года в городе Роттердам (Нидерланды). Решение провести его в этом городе было принято после отказа Амстердама принять у себя песенный конкурс. Организаторы объяснили это тем, что в столице Нидерландов не нашлось места для проведения столь масштабного мероприятия на необходимые даты.

  • Ранее организаторы Евровидения-2020 представили логотип конкурса. Он представляет собой прерывистый круг из флагов 41 страны-участницы.
  • Евровидения-2020 состоится лишь в мае следующего года, а Испания и Бельгия уже определились со своими представителями.

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