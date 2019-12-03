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Во время выступления Верки Сердючки у зрительницы начались роды: ребенку дали особенное имя

Из концертного зала девушка поехала в роддом

вторник, 3 декабря 2019, 12:21
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На днях в Киеве состоялось шоу "Вечір прем’єр з Катериною Осадчою", где гости вечера первыми услышали музыкальные новинки топовых украинских звезд. А для одной из зрительниц концерт стал самым счастливым днем.

Во время выступления Верки Сердючки у молодой слушательницы неожиданно началась родовая деятельность. Татьяна Береговец была на восьмом месяце беременности и не подозревала, что малышка решит появиться на свет раньше срока. Об этом сказано на странице "Світського життя" в Facebook.

"Наша девочка на месяц раньше решила, что ей уже нужно танцевать и петь", – поделилась молодая мама, отметив, что дочь решила назвать в честь телеведущей - Катей.

Растроганная Осадчая приехала на выписку мамы и ребенка, чтобы лично поздравить новорожденную тезку.

  • Ранее во время концерта американской певицы Пинк (Pink) в Ливерпуле произошел необычный случай – на свет появился ребенок. Одна из фанаток артистки родила дочь во время исполнения первой песни.
  • Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе короткий отпуск. На своих страницах в Instagram пара опубликовала атмосферные фотографии с романтического отдыха в Риме (Италия).

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