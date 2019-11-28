Осадчая и Горбунов показали свои римские каникулы и очаровали сеть: фото

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе короткий отпуск. На своих страницах в Instagram пара публикует атмосферные фотографии с романтического отдыха в Риме (Италия).
Влюбленные гуляют по улицам древнего города, и посещает знаковые римские места. Со слов Юрия, таким образом они с Катей решили на несколько дней продлить тепло.
Кроме того, звездная пара арендовала велосипеды и отправились на прогулку по старинным достопримечательностям Рима.
"Приехать в Рим и не проехать на велосипеде? Наша вело-семья шлет вам привет и ждет новый вело сезон в Украине", - написала под одним из снимков Екатерина.
Горбунов и Осадчая в очередной раз показывают, что счастливы вместе, ведь на этих кадрах настоящие чувства не скрыть. Что и отметили поклонники звездной пары в комментариях.
"Какая же вы милая пара", "Счастливы вместе", "Таким теплом повеяло от ваших римских выходных", "Какие же вы счастливые", "Очень красивая пара! Безупречно подходят друг другу", - восхищаются фанаты.
- Ранее украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, что теперь не просто живет по соседству с телеведущими Катей Осадчей и Юрием Горбуновым. В свое время лидер группы MOZGI породнился с семьей, крестив их сына Ивана.
- Юрий Горбунов удостоился почетной награды "Папа года". Как отметил ведущий, эта победа ему досталась благодаря его жене, Кате Осадчей.
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