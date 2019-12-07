Она бросит этого неудачника: Оля Полякова раскритиковала мужчину участницы Х-фактора

В 13 выпуске "Х-фактора 10" разыгралась нешуточная драма: одна из фавориток вокального шоу, 32-летняя Анна Иваница рассказала, что мужчина не поддерживает ее желания стать певицей, не интересуется успехами и не смотрит прямые эфиры.

"Есть ли у такой красивой, роскошной женщины любовь?" - спросила Оля Полякова свою подопечную.

"Сейчас у меня опять препятствия для самореализации. Мой парень категорически против этого, и вообще меня не поддерживает никоим образом, - ответила Иваница. - Даже не интересуется, не смотрит. Мне просто говорят, либо ты в проекте, либо ты его покидаешь, но остаешься со мной".

Это признание очень возмутило Полякову.

"Он боится, что она станет звездой и бросит этого неудачника. Потому что это он неудачник, это он ни на что не способен, и он обесценивает свою женщину, чтобы на ее фоне возвысится, - сказала Полякова. - Никогда не бросайте свою жизнь никому под ноги. Нужно иметь стержень в себе".

"Я не могу бросить проект. Как можно бросить свою мечту?" - ответила участница, справившись со слезами.

Во втором прямом эфире "Х-фактора 10" Анна Иваница исполнила песню Мадонны "La Isla Bonita". Судьи в который раз похвалили яркую внешность Анны, но отметили, что выступление ей не удалось. На это Полякова отреагировала резким заявлением: песню ей навязал канал СТБ, хотя она была "категорически против".

"Больше такой фигни не будет. Участники будут петь те песни, которые мы с ними выберем", - сказала она.

По итогам зрительского голосования Иваница осталась в "Х-факторе" и выступит на третьем прямом эфире 14 декабря.

Андрей Данилко, который объявил, что покидает шоу "Х-фактор", вернулся в кресло судьи. Артист признался, что ему стыдно за свои действия.

Тем, кто пропустил 11-й выпуск Х-фактора 10, стоит увидеть его самые интересные выступления. В первом прямом эфире шоу покинули 4 участника.

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