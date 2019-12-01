Х-фактор 10: как прошел первый прямой эфир и кто покинул шоу

30 ноября на канале СТБ стартовали прямые эфиры вокального шоу "Х-фактор-10", куда прошли 12 вокалистов, которые преодолели все этапы отбора на кастингах и в тренировочном лагере.

Напомним, что каждый тренер выбрал по три участника. Так, в 10 сезоне судейские команды выглядят так:

Игорь Кондратюк, категория "Девушки": Элина Иващенко, Мария Стопник, Юлия Бордунова.

Оля Полякова, категория "Старше 30-ти": Людмила Базелюк, Георгий Колдун, Анна Иваница.

Настя Каменских, категория "Парни": Артем Забелин, Антон Вельбой, Юрий Каналош.

Андрей Данилко, категория "Группы": дуэт "Чудові", FURMAN TRASH POLKA band, Romax.

Первый прямой эфир был приурочен суперхитам. А главной новостью вечера стало возвращение Андрея Данилко. Большим удивлением стало то, что из проекта ушел не один участник, а сразу четыре. Как прошел 12 выпуск "Х-фактора-10" и кто покинул шоу - узнайте в нашем материале.

Открыла прямой эфир военнослужащая Юлия Бордунова. Перед выходом на сцену наставник девушки Игорь Кондратюк сообщил радостную новость - Юля ждет ребенка. Участница появилась перед зрителями с животиком и с песней Насти Каменских - "Обіцяю".

Оля Полякова отметила, что беременность изменила Юлю, и она из воина превратилась в хрупкую и нежную девушку.

Вторым на сцену вышел подопечный Оли Поляковой Георгий Колдун. Вокалист исполнил суперхит Валерия Меладзе - "Как ты красива сегодня", а также ответил на главный вопрос поклонниц о том, свободно ли его сердце. "Я не женат, но у меня есть девушка", - признался Колдун.

Под номером три вышла группа "Чудові", которая родилась на проекте. Во время второго испытания тренировочного лагеря члены жюри решили пойти на эксперимент и предложили двум разным участникам петь в дуэте. Судьи позвали Богдана Травинского и Аэлиту Аверман и поставили перед выбором: дует или возвращение домой. Молодые артисты решили попробовать.

Для прямого эфира ребята выбрали песню Señorita канадского певца Shawn Mendes.

Поющая няня Людмила Базелюк вышла на сцену в ярком платье-вышиванке и с веночком на голове. Женщина исполнила хит Олега Винника - "Вовчиця" в новой аранжировке. Судьи похвалили участницу за выступление, они назвали исполнение душевным и чувственным. "Мне очень понравилась интерпретация именно ваша, потому что она была такая нежная. Вы ее спели по-доброму, по-теплому, по-украински", - сказала Настя Каменских.

Подопечный Насти Каменских Артем Забелин выступил под пятым номером. Парень зажег публику хитом группы "Грибы" - "Между нами тает лед". Судьи были в восторге от номера. "Вы как будто гость концерта. У меня сегодня не было ощущения, что нужно что-то оценивать. Это было очень хорошо", - сказал Данилко.

Участница с эффектной внешностью Анна Иваница подготовила для первого прямого эфира трек Siren song эпатажной исполнительницы MARUV. Кондратюк раскритиковал выбор песни, а вот Данилко выступление понравилось. Наставница вокалистки Оля Полякова похвалила девушку и назвала ее готовой артисткой.

Седьмыми вышли музыканты из коллектива FURMAN TRASH POLKA band. Ребята исполнили песню бразильского певца Michel Teló - Ai Se Eu Te Pego. Участники зажгли не только публику в зале, но и подняли с кресел Настю Каменских и Олю Полякову.

17-летняя Элина Иващенко в первом прямом эфире "Х-фактора-10" спела бессмертную песню Виктора Цоя "Кукушка". В ходе выпуска также стало известно, что вокалистка готовится принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2020 и даже написала для этого песню.

После выступления Элины судьи сказали, что девушке не подходит "агрессивная" песня, но отметили, что с заданием она справилась.

Любимчик Игоря Кондратюка Юрий Каналош вышел на сцену с песней Stay With Me. Настя Каменских сказала, что ее подопечный выступил лучше, чем на репетиции, но ему нужно еще раскрываться. Андрей Данилко отметил, что парню нужно найти какую-то фишку, которая сделала бы его узнаваемым.

Подопечные Андрея Данилко группа ROMAX спела зажигательную песню "Найкращий день", которую исполняют Потап и Олег Винник. Насте Каменских очень понравилось выступление ребят.

Антон Вельбой из команды Насти Каменских вышел на сцену предпоследним. Он исполнил песню группы "Ляпис Трубецкой" - "В платье белом". Судьи снова отметили артистизм и харизму парня.

Закрыла первый прямой эфир Мария Ступник. Девушка чувственно исполнила хит I Believe I Can Fly. "Это было очень круто, - сказал Данилко. - Вы реально красотка, вас камера обожает. Но я вам желаю найти себя". А Полякова заявила, что песни "для дивы" ей петь еще слишком рано.

Так, по итогам зрительского голосования и решения судей проект покинули: дуэт "Чудові", Юлия Бордунова, Юрий Каналош и Людмила Базелюк. Таким образом в каждой команде осталось по два участника.

Тем, кто пропустил 10 выпуск Х-фактора 10, стоит увидеть его самые интересные выступления. Во втором испытание тренировочного лагеря зрителей ждал неожиданный дуэт.

Участница "Х-фактора" Полина Кьюзи нарушила правила и осталась в шоу вопреки решению судей. Девушка втайне заночевала за кулисами и подготовила песню для второго испытания.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.