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Андрей Данилко вернулся на Х-фактор, но пришел не один

Артист держал интригу до последнего

суббота, 30 ноября 2019, 21:19
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Андрей Данилко, который объявил, что покидает шоу "Х-фактор", вернулся в кресло судьи. Об этом стало известно во время первого прямого эфира, который стартовал на канале СТБ 30 ноября.

Напомним, что во время последнего отбора многолетний судья "Х-фактора" разволновался и сделал заявление, которое шокировало как конкурсантов, так и его коллег - он больше не хочет быть наставником. Шокированные зрители запустили в соцсетях флешмоб #ДанилкоПовернись и ждали решения артиста до сегодняшнего дня.

Артист вернулся в шоу, но занял место за судейским столом не сразу. После двух номеров участников Данилко появился перед публикой. Он вышел в сопровождении "мамы" Верки Сердючки, актрисы Инны Белоконь. На руках артистка держала маленького рыжего котенка.

Андрей Данилко заявил, что ему стыдно за свои действия, но объяснять, что с ним тогда произошло отказался. Судья заверил, что никуда уходить не собирается и будет со своими подопечными до конца.

"Конечно я был здесь с начала эфира. Хочу подчеркнуть, что съемки были летом. Было очень приятно, когда мне люди начали писать, более того, подарили кота. Я назвал его Капоня: Кондратюк, Полякова и Настя. Итак, я хочу сесть в это кресло и закончить 10 сезон с хорошим настроением", - произнес артист.

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