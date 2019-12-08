Х-фактор 10: как прошел второй прямой эфир и кто покинул шоу

7 декабря на канале СТБ вышел второй прямой эфир вокального шоу "Х-фактор 10". Тематикой 13 выпуска стала музыка 90-х и 2000-х, и 8 конкурсантов попытались угодить судьям и зрителям оригинальными интерпретациями знакомых хитов.

Группа FURMAN TRASH POLKA band представила песню "Staying Alive", хотя эту композицию группа Bee Gees выпустила в 1977 году. Выступление судьям понравилось, но главной их претензией стал красный спортивный костюм вокалистки Пальмиры. Девушка отказалась менять его на "розовое платьице", ответив, что уникальный стиль ее устраивает.

Второй на сцену вышла 17-летняя Элина Иващенко. На репетиции девушка травмировала ногу, и песню Бейонсе "All the Single Ladies" исполняла с фиксатором на колене. Судьи похвалили ее вокальные данные, а Оля Полякова попыталась подбодрить жутким рассказом из своего прошлого.

"Я упала на скользкой сцене, повредила ногу, всю песню просидела, отработала концерт, а потом выливала из туфли кровь, - сказала певица. - Двигалась я из-за шока и адреналина, но после концерта уже не смогла. Вот такая это собачья работа".

Антон Вельбой на втором прямом эфире "Х-фактор" спел песню "Розовые розы" группы Веселые ребята. Андрей Данилко похвалил выбор песню, отметив, что подобные хиты всегда заставляют людей танцевать, но Оля Полякова заметила, что вокал у конкурсанта плохой, и спасает его только артистизм.

Игорь Кондратюк считает, что среди групп в "Х-факторе 10" Romax - самые сильные и интересные. Для второго эфира они подготовили песню Рики Мартина "Livin' la Vida Loca" в украинском переводе. После выступления Оля Полякова сразу же пригласила на работу саксофонистку Romax Алину, которая своими ногами и привлекательной внешностью "затмила всех".

Оля Полякова считает, что на "Х-фактор 10" есть только один хорошо поющий парень - Георгий Колдун. Наставница категории "Старше 30-ти" пожаловалась, что раскрыться ее фавориту мешает неуверенность в себе, но во втором прямом эфире участник, по словам Насти Каменских, "дал секса".

Подопечная Игоря Кондратюка Маша Стопник на сцене "Х-фактора" исполнила песню Елки "Мальчик-красавчик". Судьи отметили ее артистизм, хотя пожаловались, что большое количество людей на сцене отвлекало внимание от привлекательной участницы.

Во втором прямом эфире шоу Анна Иваница призналась, что ее парень не поддерживает ее желание победить, не смотрит эфиры и ставит ультиматум - либо шоу-бизнес, либо их отношения. 32-летняя участница выбрала мечту, в чем ее поддержала наставница Оля Полякова. "Этот неудачник просто обесценивает свою женщину", - сказала судья.

Анна исполнила песню Мадонны "La Isla Bonita", но судьи отметили, что выступление ей не удалось. На это Полякова отреагировала резким заявлением: песню ей навязал канал СТБ, хотя она была категорически против.

"Больше такой фигни не будет. Участники будут петь те песни, которые мы с ними выберем", - сказала она.

Артем Забелин зажег зрителей "Х-фактора" песней "September" фанк-группы Earth, Wind & Fire 1978 года. Его назвали самым самоуверенным участником 10 сезона, но Оля Полякова заметила, что скромным и тихим людям на сцене делать нечего. Данилко также заступился за Артема, назвав его "настоящим бойцом".

По итогам зрительского голосования шоу покинули 2 участника. Меньше всего голосов набрали FURMAN TRASH POLKA band, но проигрыш их, похоже, не слишком огорчил.

Когда участники покинула сцену, Артему Забелину и группе Romax пришлось петь песню за место в 3 прямом эфире. Подопечный Насти Каменских спел хит 2019 года "Old Town Road".

Romax выбрали украинский кавер на песню Кино "Видели ночь". В итоге судьи отдали предпочтение группе Romax, а Забелин выбыл из шоу.

"С большим удовольствием после шоу буду ему помогать всем, чем смогу. Я считаю, что это настоящая звезда, - сказала Настя Каменских. - Мы еще вернемся на эту сцену со своим репертуаром".

Таким образом, 14 декабря в третьем прямом эфире "Х-фактора" мы увидим следующие команды.

Игорь Кондратюк, категория "Девушки": Элина Иващенко, Мария Стопник.

Оля Полякова, категория "Старше 30-ти": Георгий Колдун, Анна Иваница.

Настя Каменских, категория "Парни": Антон Вельбой.

Андрей Данилко, категория "Группы": группа Romax.

Данилко, который объявил, что покидает шоу "Х-фактор", вернулся в кресло судьи. Артист признался, что ему стыдно за свои действия.

Тем, кто пропустил 11-й выпуск Х-фактора 10, стоит увидеть его самые интересные выступления. В первом прямом эфире шоу покинули 4 участника.

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