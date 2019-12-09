"Голодный художник" съел в галерее нашумевший арт-банан за $120 тысяч: видео

Художник Дэвид Датуна посетил выставку Art Basel в галерее Майами (США) и съел банан Маурицио Каттелана, который был выставлен там ранее в качестве арт-объекта и продан за сумму $120 тысяч.

Арт-объект представлял собой обыкновенный банан, приклеенный к стене скотчем. Как объяснил в Instagram Датуна, в галерее он разыграл перформанс "Голодный художник" - отклеил банан и съел его на виду у сотрудников и посетителей галереи. В своем посте мужчина также добавил, что банан был очень вкусным. Еще бы, за такую стоимость…

Придется ли художнику отвечать за свой поступок, пока не известно, но в галерее, где проходит выставка, заявили, что никаких обвинений не выдвигалось, пишет Insider. Сам Маурицио Каттелан пока не прокомментировал ситуацию, но из слов галериста Эммануэля Перротена следует, что, скорее всего, никаких последствий для Датуны не будет. Как утверждал ранее Каттелан, кражи банана он не опасался, ведь всегда можно приклеить новый.

Напомним, банан Каттелана - его работа "Комедиант". Впервые она была представлена в Майами и там ее уже купили два коллекционера (да-да, по $120 тысяч каждый). Еще один банан планируют продать музею, но уже за $150 тысяч. Примечательно, что каждый покупатель получает сертификат, подтверждающий, что банан является арт-объектом.

Ранее из музея в Великобритании похитили один из самых известных экспонатов Каттелана - унитаз, изготовленный из золота 750 пробы, стоимость которого оценивают в сумму более миллиона долларов.

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