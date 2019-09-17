Автор золотого унитаза отреагировал на его кражу из дворца в Британии

Художник-провокатор Маурицио Каттелан не причастен к краже его работы "Америка" в виде золотого унитаза из Бленхеймского дворца-музея в Великобритании. В беседе с журналистами создатель экспоната даже не сразу понял, о чем идет речь.

"Кто настолько глуп, чтобы воровать унитаз?" - возмутился 58-летний Каттелан в беседе с The New York Times. Лишь затем он узнал, что речь идет о его работе - унитазе из золота 750 пробы, стоимость которого оценивается в сумму более миллиона долларов.

Как пишет источник, в день кражи экспоната местная полиция задержала некоего 66-летнего подозреваемого. При этом полицейские считают, что в краже замешаны несколько человек. По некоторой информации, в те же дни в Великобритании находился и сам Каттелан, из-за чего у прессы и возник соответствующий вопрос к художнику.

Тем не менее, Каттелан заявил, что не имеет к краже никакого отношения. И раз она уже совершена, он лишь будет надеяться, что сделали это не ради прибыли, а как "поступок современного Робин Гуда".

Напомним, "Америка" была украдена из Бленхеймского дворца-музея (в нем некогда родился сам Уинстон Черчилль) 14 сентября. Там унитаз был представлен не только как экспонат, но и функционировал, использовался по назначению. Ввиду того, что он был подключен к системе водоснабжения, в здании после кражи случился потоп, который также нанес ущерб музею.

Сам же Маурицио Каттелан известен не только как художник, но как провокатор и весьма талантливый мистификатор. В 1991 году он представил на всеобщее обозрение так называемую невидимую скульптуру, а затем убедил полицейских, что она была украдена. Забавно, но правоохранительным органам пришлось выдать Каттелану документ, подтверждающий воровство скульптуры, которую никто никогда не видел.

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