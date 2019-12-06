Художник заработал 240 тысяч долларов за пару бананов, приклеенных к стене: фото

Коллекционеры искусства выкладывают большие деньги, чтобы получить ценную инсталляцию итальянского художника Маурицио Каттелана, которая размещена в галерее Art Basel. Его произведение представляет собой банан, приклеенный к стене изолентой, пишет Vulture.

Маурицио Каттелан получил мировую известность благодаря унитазу из 18-каратного золота, который сегодня установлен в Музее Гуггенхейма в Бильбао (Испания). В 2018 году в честь 50-летия журнала New York Magazine он создал плакат, на котором был изображен обычный банан, приклеенный к стене красной изолентой. Работа пользовалась популярностью, и год спустя он представил публике ее трехмерную версию.

"Я пытался представить что-то, что символизирует мою любовь к Нью-Йорку, и это было трудно, - сказал он. - Я подумал, что каким-то образом бананы можно найти на каждом углу. Наверняка баклажаны, скажем, не были бы такими эффективными. Что касается клейкой ленты, то в моей квартире она скрепляет трубы. Я всегда говорю, что был бы более обеспокоен, если бы у меня кончилась эта лента, чем туалетная бумага".

Два банана Каттелана уже проданы неназванным коллекционерам за 240 тысяч долларов. После продажи второго произведения художник решили поднять цену до 150 тысяч долларов. Бананы художник покупает в местном супермаркете, и признается, что в отличии от золотого унитаза, его новая работа не несет никаких убытков.

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