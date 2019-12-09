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ONUKA выпустила новый мистический клип с экологичным посылом

На причудливые костюмы героев ушло 15 мешков одежды, найденной на секонд-хендах

понедельник, 9 декабря 2019, 15:58
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Группа ONUKA порадовала фанатов новым музыкальным видео на песню "ZENIT" из альбома 2018 года "MOZAЇKA". Шестой по счету клип группы снял муж и продюсер Наты Жижченко Евгений Филатов.

На фоне гор, лесов и рек герои, переодетые в шаманские костюмы, отплясывают мистические танцы. Их образы перекликаются как с традиционным украинским рождественским вертепом, так и с африканской, мексиканской и японской культурами.

Дизайнер Леся Патока сделала наряды из вещей, найденных на киевских секонд-хендах. Художница и стилист, работавшая с Олей Поляковой, Джамалой, группами Потап и Настя, Время и Стекло и другими звездами создавала реквизит с уважением к окружающему миру и акцентом на осознанном потреблении.

"Я надеюсь, благодаря "ZENIT" люди увидят то прекрасное, что нас окружает. Несмотря на проблемы и трудности, стремительный ритм или потребности современного мира, иногда нужно остановиться и почувствовать счастье в моменте. Мы видим только то, что мы предпочитаем видеть", - написала ONUKA на YouTube.

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