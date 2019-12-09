Кто победил в конкурсе национальных костюмов на Мисс Вселенная 2019: фото лучших нарядов

Конкурс Мисс Вселенная 2019 не обошелся без конфузов: ведущего Стива Харви, который в 2015 году назвал неправильную победительницу, опять обвинили в ошибке. Ошибку, однако, допустил не он, а взволнованная участница конкурса, из-за слов многие которой мировые СМИ опубликовали ложную информацию.

"Ранее на этой неделе все участницы соревновались в конкурсе национальных костюмов. Посмотрим на победительницу, Мисс Филиппины", - сказал он.

"Это не Филиппины. Это Малайзия", - поправила его Мисс Вселенная Малайзия Швета Сехон, стоявшая рядом с ним на сцене.

Харви тут же обвинил в ошибке телесуфлер.

"Позвольте мне объяснить кое-что. Я только что прочитал это в телесуфлере. Прекратите это делать со мной, я умею читать, - сказал он. - Теперь они пытаются исправить это, видите? Это то, что они сделали со мной в 2015 году".

Но позже стало известно, что Харви был прав с самого начала.

"Мисс Вселенная Филиппины Газини Ганадос - победительница конкурса национальных костюмов Мисс Вселенная 2019, - заявил представитель конкурса. - В рамках трансляции мы также представили национальный костюм Шветы Сехон. Мисс Сехон не знала, что мы сначала объявим Филиппины, поэтому разволновалась, когда мистер Харви начал с этой новости. Мистер Харви отшутился, чтобы не смущать ее, но он не допустил ошибок в отношении победительницы".

Серебристый костюм победительницы Газини Ганадос символизирует филиппинского орла, чья сила мощь и любовь к свободе служат символом филиппинского народа.

Филиппины

Костюм участницы из Малайзии Шветы Сехон был вдохновлен наследием перанаканской общины и ее свадебными традициями. Его вес превышает 27 кг, поскольку вокруг платья из яркой парчи дизайнер расположил стол с блюдами традиционной малазийской кухни.

Малайзия

Победительницу конкурса национальных костюмов на Мисс Вселенная 2019 выбирали по итогам онлайн-голосования, но внимания заслуживают многие наряды.

Мисс Украина-Вселенная Анастасия Суббота представила наряд "Зеленая Украина". "Идея костюма - показать Украину такой, какой ее видит птица с высоты своего полета", - говорится в Instagram @missukraine_universe.

Для изготовления костюма было использовано 1000 кусочков ткани разных оттенков зеленого. Наряд декорирован нашивками из перьев, пайетками и кружевом. Украшение для головы изготовлено из живых веток, колосков, цветов мальвы, стеблей кукурузы, а посредине вмонтирована подсветка. Все это - ручная работа мастеров студии, а весит костюм 28 кг.

Украина

Бразильская участница Джулия Орта почтила память одной из самых популярных футболисток страны - Марты. Девушка также принесла с собой плакат с надписью "Прекратите насилие в отношении женщин".

Бразилия

Бразилия

Канадская Алисса Бостон выбрала костюм, вдохновленный легализацией каннабиса в стране.

Канада

Костюм слона от участницы из Лаоса Вичитты Фоневила в сочетании со знаменем, посвященным пожарам в лесах Амазонки, вызвал самые сильные аплодисменты аудитории.

Лаос

Лаос

Участница из Пуэрто-Рико представила костюм в виде национального цветка flor de maga, на котором сидит древесная лягушка.

Пуэрто-Рико

Конкурсантка из Вьетнама Туи Хоанг выбрал причудливый костюм вьетнамской кофеварки - фин-фильтра.

Вьетнам

Костюм победительницы конкурса Мисс Вселенная 2019 из ЮАР Зозибини Тунци был украшен письмами поддержки от южноафриканских женщин.

ЮАР

Участница из Нидерландов показала костюм, посвященный пластиковому загрязнению океанов, потому "шлейф" ее платья декорирован мусором.

Нидерланды

Ранее в Киеве состоялся пресс-коктейль по случаю вылета победительницы "Мисс Украина-2019" Маргариты Паши в Лондон на международный конкурс красоты Miss World 2019. В ходе мероприятия украинская красавица представила платье, специально сшитое для финального выхода на мировой арене.

2 ноября в Токио состоялся финал конкурса красоты "Мисс Интернешнл 2019" (Miss International). Обладательницей короны и главного титула стала представительница Таиланда - 25-летняя Сиретхорн Лиарамват.

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