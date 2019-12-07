MARUV нарядила рэпершу Alyona Аlyona в латекс для совместного фото

Украинские певицы MARUV и Alyona Аlyona удивили фанов совместным снимком, на котором обе запечатлены в черных латексных комбинезонах.

Соответствующий кадр знаменитости опубликовали на своих страницах в Instagram. Эта фотография стала отсылкой к постеру фильма "Ангелы Чарли", украинскую версию которого девушки назвали "Ангелы & Карли".

Компанию певицам составил актер маленького роста Сергей Лехкобит, которого фанаты MARUV могли видеть в клипах певицы.

"Это пушка", "Супер", "Ржу не могу", "Постер для комедии крутой", "Ангелы на максималках", "Прикольно", "Ха-ха-ха! Огонь!", - смеются поклонники артисток в комментариях.

Прокомментировали фото и коллеги MARUV и Alyona Аlyona по шоу-бизнесу: телеведущий Владимир Остапчук, хитмейкер Monatik, исполнитель Ivan NAVI и певица Мишель Андраде.

Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".

Позже MARUV пожаловалась на "перекручивание фактов" и объяснилась за премию Best Russian Act. Певица заявила, что эта номинация "не привязана к стране или к гражданству".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.