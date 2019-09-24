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Парень попросил в эфире денег на пиво, а в итоге собрал 1 млн долларов для детской больницы

24-летний Карсон Кинг стал звездой сети и появился на пивных банках

вторник, 24 сентября 2019, 15:26
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Футбольный фанат в США решил пошутить и попросить денег на пиво в эфире спортивных новостей. Для этого он на быструю руку сделал плакат, на котором указал свои реквизиты, и появился с ним в кадре канала ESPN. Вскоре 24-летний Карсон Кинг передал детской клинике 1 миллион долларов. Вот его история.

Карсон Кинг проживает в городе Алтуна, штат Пенсильвания. 14 сентября он пришел на футбольный матч с плакатом, на котором от руки было написано "Необходимо пополнить запасы Busch Light". Чуть ниже парень указал номер своего счета на Venmo - сервисе перевода средств.

Во время трансляции матча Карсон и его плакат оказались прямо за спиной комментатора, поэтому о просьбе болельщика довольно быстро узнали тысячи телезрителей. В тот же день на счет парня поступило $400, и он честно сообщил в соцсети, что возьмет себе лишь $15 на ящик светлого. Остальные деньги он решил перевести на счет местной детской клиники. Спустя неделю на счету Карсона уже было без малого $300 тыс.

Заметив историю с Карсоном, к сбору средств подключились производители пива Bush и представители платежной системы Venmo. Так чуть более чем за неделю был собран 1 миллион долларов, который вскоре и передали клинике.

20 сентября представители Busch в своем Twitter заявили, что выпустят серию банок с изображением Карсона. К тому же пришлют ему грузовик с годовым запасом любимого напитка.

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