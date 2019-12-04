Ученые проследили за мужчинами и назвали самые привлекательные зоны женской груди

Группа польских специалистов использовала технологию отслеживания взгляда, чтобы определить, на какую часть женской груди чаще всего засматриваются мужчины. Как оказалось, самыми привлекательными зонами являются соски и нижняя часть.

Как пишет Vice, участникам эксперимента хирурги выдали специальные трекеры и попросили оценить виртуальные 3D-модели женской груди по шкале от 1 до 10 (хотя оценки не учитывались, их ввели только для того, чтобы привлечь больше внимания к моделям). Проследив за движениями глаз, специалисты создали карту с наиболее "притягательными" местами.

Примечательно, что в эксперименте приняли участие не только мужчины, но и женщины. Национальность и сексуальная ориентация участников эксперимента не учитывалась. Так хирурги выяснили, что и мужчины, и женщины чаще всего смотрели на одни и те же места: 29% времени они уделяли на осмотр нижней части груди и 28% - на соски.

Наряду с этим ученые также выяснили, что не всегда человек может подолгу смотреть на тот или иной объект из-за привлекательности. Иногда внимание притягивают сами очертания. К примеру большая и даже непропорциональная грудь все равно приковывает взгляд.

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