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Ученые проследили за мужчинами и назвали самые привлекательные зоны женской груди

В эксперименте хирургов приняли участие 100 человек

среда, 4 декабря 2019, 15:12
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Группа польских специалистов использовала технологию отслеживания взгляда, чтобы определить, на какую часть женской груди чаще всего засматриваются мужчины. Как оказалось, самыми привлекательными зонами являются соски и нижняя часть.

Как пишет Vice, участникам эксперимента хирурги выдали специальные трекеры и попросили оценить виртуальные 3D-модели женской груди по шкале от 1 до 10 (хотя оценки не учитывались, их ввели только для того, чтобы привлечь больше внимания к моделям). Проследив за движениями глаз, специалисты создали карту с наиболее "притягательными" местами.

Примечательно, что в эксперименте приняли участие не только мужчины, но и женщины. Национальность и сексуальная ориентация участников эксперимента не учитывалась. Так хирурги выяснили, что и мужчины, и женщины чаще всего смотрели на одни и те же места: 29% времени они уделяли на осмотр нижней части груди и 28% - на соски.

Наряду с этим ученые также выяснили, что не всегда человек может подолгу смотреть на тот или иной объект из-за привлекательности. Иногда внимание притягивают сами очертания. К примеру большая и даже непропорциональная грудь все равно приковывает взгляд.

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