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Участник шоу "МастерШеф" неожиданно женился: фото счастливой пары

Влюбленные поженились спустя полгода после знакомства

среда, 11 декабря 2019, 11:29
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Финалист восьмого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ Владислав Мицкевич женился. Радостной новостью кулинар поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.

Влад опубликовал фото с новоиспеченной женой и сообщил, что теперь они семья. Супруга Мицкевича в свою очередь написала, что все произошло очень быстро, ведь со дня знакомства не прошло еще и полгода.

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Публикация от Mitskevych Vladyslav (@mitskevychvlad)

"Так бывает только в кино, но когда мы познакомились мы очень быстро решили что будем вместе. И не просто на время, а на всю жизнь. Не прошло и полгода как мы стали семьей. Да, теперь ты мой муж, а я твоя жена. Ни разу, ни дня, ни минуты я не пожалела о встрече с тобою! Ты самое дорогое, самое родное и любимое в моей жизни. С каждый днем люблю тебя все сильнее и сильнее! И я уверена, говорить "я тебя люблю" не устану никогда", - написала девушка.

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Публикация от (@n_mitskevych)

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Публикация от (@n_mitskevych)

Для поклонников проекта новость о женитьбе Влада стала полной неожиданностью. Ведь в феврале этого года он разорвал помолвку с Элиной Павленко, с которой начал встречаться еще на "МастерШеф".

Кулинары планировали сыграть свадьбу в Николаеве летом (оттуда родом Элина). Мицкевич сделал предложение Павленко в день ее 20-летия 13 декабря 2018 года.

  • Участница девятого сезона "МастерШеф" Анастасия Погосова одержала победу на международном конкурсе пышной красоты Mrs. Extraordinary of the World, который проходил в Нью-Дели (Индия).
  • Читайте также на The Lime интервью с кулинаром и ресторатором, судьей проекта "МастерШеф" на канале СТБ Эктором Хименесом-Браво.

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