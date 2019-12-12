Назван первый член жюри Нацотбора на Евровидение-2020: его имя вы хорошо знаете

Телеканал СТБ и UA:Суспільне мовлення объявили имя первого члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020. Им стал артист и продюсер Андрей Данилко.

Об этом сказано на сайте телеканала СТБ. Отмечается, что Данилко займет место за судейским столом уже в пятый раз.

"Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентноспособно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут самого достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все?", - прокомментировал артист.

Имена остальных судей организаторы обещают объявить немного позже.

Напомним, что прямые эфиры Национального отбора-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал). Музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта, а ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Отборочный этап, ввиду прошлогоднего скандала с Maruv, пройдет с обновленными правилами. Теперь участником Нацотбора может быть исполнитель или коллектив, который не выступал на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

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Организаторы международного песенного конкурса Евровидение, которое в 2020 году пройдет в Роттердаме (Нидерланды) показали, как будет выглядеть главная сцена музыкального состязания.

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