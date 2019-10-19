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Ограничивает свободы человека: MARUV высказалась о новых правилах Нацотбора на Евровидение

Теперь участником отбора может быть исполнитель или коллектив, который не выступал в России с 2014 года

суббота, 19 октября 2019, 13:54
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Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять нашу страну на Евровидении-2019, прокомментировала новые правила Национального отбора.

Артистка считает, что это условие "ограничивает свободы человека". А сам конкурс, по словам певицы, "создали, чтобы объединить страны и людей". Об этом Анна заявила "КП" в Украине".

"Я считаю, что это плохо для самого конкурса, для развития музыки и в целом для творческой личности. Жителей планеты Земля и так очень много всего разъединяет: языки, цвет кожи, вера или политические взгляды, музыка осталась единственной экологичной силой, которая нас объединяет, и даже это у нас хотят отобрать и обос…ть. Печально", - заявила MARUV.

"Изначально этот конкурс создали, чтобы объединить страны и людей после Второй мировой войны, но, видимо, мы об том забыли. Мало того, это условие ограничивает свободы человека, как минимум те, что прописаны в конституции, и как максимум просто нормальные человеческие", - добавила артистка.

Напомним, что 16 октября канал СТБ и UA: Суспільне мовлення объявили о старте отборочного этапа. Ввиду прошлогоднего скандала с MARUV, Нацотбор на Евровидение-2020 пройдет с обновленными правилами.

Теперь участником отбора может быть исполнитель или коллектив, который не выступал на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

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