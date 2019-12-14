Ведущая Х-фактора неожиданно запела в прямом эфире шоу: видео

Даша Трегубова успешно проявила себя в качестве ведущей вокального талант-шоу "Х-фактор-10", а теперь публика смогла оценить и вокальные данные артистки, которые она продемонстрировала в третьем прямом эфире проекта.

Телеведущая традиционно открыла концерт, который был посвящен кинохитам. Однако ее появление на сцене вызвало удивление у поклонников вокального шоу.

Даша вышла к зрителям в образе кинозвезды и начала петь. На ней было роскошное сверкающее платье с экстремальным декольте, подчеркивающее ее грудь. Затем к ней присоединились оставшиеся шесть участников "Х-фактора". Вместе они исполнили песню Million dreams из фильма The Greatest Showman.

В комментариях под роликом началось бурное обсуждение номера. Многие оценили вокал Даши, а также похвалили постановщиков за зрелищное шоу.

"Еще никогда ведущие не пели! Это супер!", "Какая ведущая крутая, молодец", "Даша запела, это супер", "Все ясно, ведущая поет лучше всех! Пусть ее и объявят победительницей", "Спасибо за такое волшебство! Дашенька так была очень к месту. Магия!", - пишут пользователи сети.

В 13 выпуске "Х-фактора 10" разыгралась нешуточная драма: одна из фавориток вокального шоу, 32-летняя Анна Иваница рассказала, что мужчина не поддерживает ее желания стать певицей, не интересуется успехами и не смотрит прямые эфиры.

Андрей Данилко, который объявил, что покидает шоу "Х-фактор", вернулся в кресло судьи. Артист признался, что ему стыдно за свои действия.

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