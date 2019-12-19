Comic Con Ukraine 2020 объявил даты фестиваля и первого хедлайнера

Организаторы Comic Con Ukraine 2020 объявили даты фестиваля в Киеве. Пройдет он 5 и 6 сентября традиционно на Арт-заводе "Платформа". Первым его хедлайнером станет немец Maul Cosplay - официальный косплеер CD Project Red, компании-разработчика серии видеоигр Ведьмак и Cyberpunk 2077.

Большинство планов и подробностей организаторы фестиваля пока держат в секрете, тем не менее на локации с площадью более 35 000 кв метров ожидают звезд Голливуда и планируют размещение самых больших в Украине комикс- и маркет-зон, аллеи художников, сцены косплееров, зоны компьютерных и настольных игр, музыкальной сцены и прочего.

Что же касается первого хедлайнера, за страницей Maul Cosplay в Instagram следят более 25 тыс. фолловеров. В арсенале художника мастерские образы Скорпиона из Mortal Combat, полубог Кратос из God of War, Ґелерт Гриндельвальд из "Фантастических зверей" и его топ-персонаж Геральт ("Ведьмак").

Фото: instagram.com/maul_cosplay

Кто еще погостит на фестивале в Киеве, пока не известно. Тем не менее, организаторы гик-конвенции намерены превзойти все свои предыдущие мероприятия. Напомним, что в этом году в числе звездных гостей были путешественник во времени Кристофер Ллойд ("Назад в будущее"), создатель 3D-шутеров и соавтор игры DOOM Джон Ромеро, а также актер Дэнни Трехо ("Мачете", "От заката до рассвета").

В продажу уже поступили различные виды билетов: однодневные, двухдневные, а также двухдневные премиум-билеты с сувенирной продукцией Comic Con Ukraine 2020.

А пока мы ждем следующий Comic Con Ukraine, читайте наше интервью с актером Дэнни Трехо. В сентябре этого года звезда картин "Мачете" и "От заката до рассвета" побывал в Киеве и рассказал о своем нелегком прошлом и столь увлекательном настоящем.

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