В Киеве проходит фестиваль Comic Con Ukraine 2019: фотоотчет

21 и 22 сентября на территории киевского арт-завода "Платформа" проходит международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019.

В прошлом году фестиваль посетили более 20 000 фанатов, среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы. На этот раз организаторы фестиваля встречают еще больше гостей, звездных селебрити и участников со всего мира. Хедлайнерами Comic Con Ukraine 2019 стали соавтор культовой видеоигры Doom Джон Ромеро, американские актеры Дэнни Трехо ("Мачете", "Дети шпионов") и Кристофер Ллойд ("Назад в будущее").

Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1 Comic Con Ukraine 2019 Марина Нижник 1 / 1

На территории фестиваля, который в этом году расположился на двух с лишним квадратных километрах, для посещения открыты всевозможные тематические локации: зоны комиксов, видеоигр, настольных игр, кино и активных мероприятий. На двух больших сценах выступают музыкальные группы, хедлайнеры фестиваля, а также проходят Cosplay- и Cover Dance-шоу. К слову, призовой фонд для косплееров и танцевальных команд в этом году составляет 100 000 грн. И это первый в Украине отбор на World Cosplay Summit, который пройдет в Японии.

Также Comic Con Ukraine 2019 может похвастаться самым большим гик-маркетом страны, в рамках которого в эти выходные проходят специальные презентации издателей комиксов и встречи с такими художниками как Брюно Дюамель (Франция) и Джон JagoDibuja Герра (Колумбия).

Традиционно на фестивале работают фудкорты, проходят всевозможные тематические квесты, игровые турниры и единственный в Украине Dog-Cosplay, в котором принимают участие животные и их хозяева.

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