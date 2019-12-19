Миллионер ищет в газете желающих отпраздновать Рождество в его поместье за $5,6 млн

Немецкий предприниматель и миллионер Карл Рипен ищет желающих провести с ними рождественские каникулы в его роскошном поместье. Соответствующее объявление о поиске десяти друзей появилось в одной из местных газет Новой Зеландии, пишет The Guardian.

В свое время мужчина построил успешную карьеру на продаже охлажденного кофе. Сегодня миллионера заботит другой вопрос - компания для празднования Рождества. Так называемых друзей бизнесмен зовет в свое поместье "Авакино", стоимость которого оценивают в $5,6 млн. Поместье миллионера находится в часе езды от ближайших городов между Тасмановым морем и рекой Авакино.

Примечательно, что для поиска приятелей Рипен даже ввел некоторые ограничения - подать заявку могут все желающие, но только с возрастом до 70 лет: "Гости могут жить в домах по два человека и встречаться в винодельне на ужин. Если вам интересно жить в компании, этот опыт может стать чем-то совершенно новым", - отметил в своей заметке миллионер.

Вышедшее в газете объявление получило название "Жизнь в раю". Гости бизнесмена также смогут наслаждаться прогулками, рыбалкой, шопингом, плаванием и даже проводить время с животными. Рипен даже не против, если они приедут со своими лошадьми - их также есть где приютить.

Свое желание собрать компанию случайных людей мужчина объясняет довольно просто: он миллионер и многое можете себе позволить, но при этом он всегда любил работать на фермах. На строительство поместья ему потребовалось 10 лет, и теперь настало время "поделиться этим раем с достойными людьми".

Читайте также на theLime, как 8-летний мальчик стал самым успешным видеоблогером на YouTube, заработав $26 млн за год. А ведь начиналось все с простой распаковки игрушек перед камерами.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.