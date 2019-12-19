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8-летний мальчик стал самым успешным видеоблогером на YouTube, заработав $26 млн за год

4 года назад канал "Мир Райана" начинался с простой распаковки игрушек

четверг, 19 декабря 2019, 13:50
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В 2019 году YouTube-блогером с самым высоким доходом стал 8-летний Райан Каджи, ведущий канала Мир Райана (Ryan's World). Издание Forbes сообщает, что в 2019 году мальчик заработал $ 26 млн.

Райан возглавляет рейтинг Forbes уже второй год подряд. В 2018 году его канал и продюсерская компания Sunlight Entertainment приносили прибыль около $ 22 млн. За последние 12 месяцев доход Райана был почти в два раза выше, чем у PewDiePie - самого популярного по количеству подписчиков видеоблогера на YouTube. PewDiePie, занимающий в рейтинге 2019 года 7 место, объявил, что в 2020 году берет перерыв и прекращает работу.

Продюсерской компанией Райана Каджи управляют его родители, Лоанн и Шион. В нее входит 9 каналов на YouTube: Мир Райана, Мир Райана на испанском языке, Мир Райана на японском языке, EK Doodles, Семейный обзор Райана, Vtubers, Combo Panda, Gus the Gummy Gator и The Studio Space. На сегодняшний день видео мальчика получили более 41 миллиарда просмотров и собрали более 31 миллиона подписчиков. Маленькая звезда и его семья живут в Техасе.

Канал Ryan's World, в котором мальчик распаковывал игрушки, был запущен в 2015 году. С тех пор он неизменно входит в число самых популярных на YouTube.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: YouTube

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