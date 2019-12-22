Х-фактор 10: как прошел финал шоу и кто выступит в суперфинале

21 декабря на СТБ вышел финал "Х-фактора 10". В самой важной певческой битве вокального шоу встретились Маша Стопник, Элина Иващенко, Георгий Колдун и Антон Вельбой. Телезрители выбрали из них двоих суперфиналистов, которые посоревнуются за победу 28 декабря.

Участникам предстояло выполнить три задания: заново спеть кастинговую песню, выступить дуэтом с приглашенной звездой и представить оригинальную авторскую песню. Больше всего голосов набрали Элина Стопник и Георгий Колдун, и вот почему.

Первой на сцену вышла Мария Стопник в брючном костюме и галстуке-бабочке. Девушка зажигательно спела песню диско-группы KC and the Sunshine Band "Boogie Shoes". Судьи проекта похвалили вокал, танцевальный номер, уверенность и харизму 21-летней участницы.

Выступление 19-летнего Антона Вельбоя отличилось необычной постановкой. Участник подъехал к павильону на авто, начал петь прямо на улице, станцевал за кулисами, поиграл на барабанах, и лишь под конец песни Монатика "Увлиут" появился на сцене. Кондратюк назвал юношу готовым артистом, а Данилко признался, что 10 сезон "Х-фактора" ассоциируется именно с ним.

На первом кастинге "Х-фактора" Георгий Колдун исполнил песню Bon Jovi "Livin' on a Prayer", и в финале представил ее новую интерпретацию со спокойным акустическим началом и зажигательным финалом. Судьи похвалили экстремальный номер на подвижной платформе, а Оля Полякова в который раз напомнила, что украинской сцене "нужны мужики" в лице 43-летнего Колдуна.

"Если она такое делает в 17 лет, что она будет делать в 30? Боже, она выгонит нас из шоу-бизнеса, - сказала Оля Полякова об Элине Иващенко. - Этот ребенок поцелован Богом". Девушка продемонстрировала сильный вокал, исполнив песню Дэми Ловато "Stone Cold". После ее выступления Настя Каменских призналась, что именно Элина стала для нее мотиватором не пропускать уроки вокала.

Во втором раунде "Х-фактора 10" Антон Вельбой спел с Сергеем Бабкиным песню "Дихай повільно". Артисты появились на сцене босиком и аккомпанировали друг другу на гитаре и укулеле.

Настоящей неожиданностью финала "Х-фактора 10" стал дуэт Георгия Колдуна и его наставницы Оли Поляковой. "Я могла к нему пригласить только лучшую певицу, и пригласила себя", - объяснила Полякова. Пара исполнила хит Леди Гаги и Брэдли Купера "Shallow", получивший "Оскар" за лучшую песню 2018 года.

Элине Иващенко во втором конкурсе финала достался номер с Олегом Винником. Дуэт исполнил песню "Мати каже правду". Участница "Х-фактора" в нежном платье-вышиванке и ее звездный помощник сорвали овации зала и вызвали слезы у Игоря Кондратюка.

Мария Стопник считает, что с дуэтом ей очень повезло. Вместе с Максом Барских она чувственно спела песню "Февраль".

Конкурс оригинальных песен начал Антон Вельбой с песней "Вітер". "С авторской песней выходить в финал - риск. Она не форматная, не хит, - считает участник. - Но я готовлю людей к новым песням, к Вельбою, который может раздать добра".

Элина Иващенко представила собственную песню "Get Up", которую собирается исполнить на национальном отборе на Евровидение-2020. Кондратюк считает, что после победы Джамалы таких сильных песен украинские конкурсанты Евровидения еще не представляли.

Беларус Георгий Колдун признался, что несмотря на улыбки и дружелюбие, каждый участник в душе надеется победить. Он представил авторскую песню "Видихай", впервые спев на украинском языке. Записывать ее Георгий и Оле Поляковой пришлось ночью, но результат очень понравился судьям и зрителям.

Песню Марии Стопник "Не моя зима" позаимствовали у продюсера шоу "Х-фактор": вместе с Кондратюком они решили, что танцевальная композиция очень подходит рыжеволосой участнице. Мнение Насти Каменских было противоположным: судья считает, что девушке нужен другой репертуар.

Поскольку в финале судьи не голосовали, суперфиналистов "Х-фактора 10" выбрали зрители. Так, больше всего голосов набрали Элина Иващенко и Георгий Колдун. Их мы увидим в заключительном выпуске шоу 28 декабря.

Ведущая Х-фактора неожиданно запела в прямом эфире шоу. Даша Трегубова смогла удивить поклонников проекта.

Для тех, кто пропустил предыдущий выпуск "Х-фактора", мы подготовили обзор его самых важных моментов. Узнайте, как проходило голосование за финалистов шоу.

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