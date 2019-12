Х-фактор 10: как прошел третий прямой эфир и кто попал в финал шоу

В субботу, 14 декабря, телеканал СТБ показал третий прямой эфир вокального шоу "Х-фактор 10", в ходе которого определилась четверка финалистов.

В этом выпуске участники исполнили по две песни. Одна из них – кинохит, а вторая – та, которая, по мнению вокалиста, даст ему путевку в финал. Как прошел 14 выпуск "Х-фактора 10" и кто покинул талант-шоу за шаг до финала - узнайте в нашем материале.

Открыл прямой эфир Антон Вельбой, подопечный Насти Каменских. Участник исполнил хит из кинофильма "Формула любви" - "Уно моменто". Выступление понравилось почти всем судьям, кроме Оли Поляковой. У певицы были претензии к вокалу. Наставница парня похвалила его за выступление, а также призналась, что гордится им.

Второй на сцену с песней Mamma mia группы ABBA вышла участница из команды Игоря Кондратюка Маша Стопник. Насте Каменских не хватило "жару", но в целом выступление понравилось. Оля Полякова заявила, что девушка слишком зажата на сцене. "Ты очень красива, талантлива, у тебя очень красивая фигура, ты хорошо поешь, и я хочу, чтобы ты все это выдавала", - сказала судья.

Следующей перед судьями появилась группа Romax. Музыканты выбрали песню Кузьмы Скрябина "Мовчати", которую он исполнял в дуэте с Ириной Билык. "Было очень атмосферно, мурашки были в одном месте, потому что особенно отношусь к этой песне", - сказал Кондратюк.

"Мне понравилось, что вы открылись по-новому сегодня, - произнесла Каменских. - Это был классный хит для наших зрителей, потому что мы же вас видим и знаем, какие вы классные и взрывные. И теперь зрители смогли увидеть вас с другой стороны. Это классно, когда артисты разные".

Следующей доказывала, что достойна финала Анна Иваница. Участница с эффектной внешностью исполнила песню из кинофильма "Бриллиантовая рука" - "Помоги мне". Во время номера девушка соблазняла своего конкурента по шоу Георгия Колдуна.

"Это было офигенно, ты спела очень круто, чисто, браво! - восхитилась Каменских. - Мне сначала показалось, что ты поешь под фонограмму". Похвалили участницу и остальные звездные наставники.

Элина Иващенко из команды Игоря Кондратюка вышла на сцену пятой. 17-летняя участница покоряла публику хитом I will always love you культовой певицы Уитни Хьюстон. Наставник конкурсантки аплодировал стоя.

"Ты так владеешь голосом, я просто в шоке. Ты очень крутая профессиональная певица. У тебя есть все, чтобы победить", - похвалила девушку Оля Полякова. А у Насти Каменских исполнение Элины вызвало мурашки.

Любимец Оли Поляковой Георгий Колдун подготовил для третьего прямого эфира хит группы Queen - Don’t stop me now. Участник устроил на сцене "Х-фактора" зрелищное шоу с переодеванием и яркой подтанцовкой. "Вы так наколдовали, что снова было круто", - сказала Каменских. А вот Андрею Данилко не хватило драйва.

Вторую часть прямого эфира открыла участница категории "Девушки" Мария Стопник. Девушка исполнила песню группы The Hardkiss - "Коханці". Полякова и Каменских в один голос заявили, что Маше нужно открываться. "Надо работать с психологами, может что-то читать, - посоветовала Оля. - Потому что в тебе есть все, чтобы показать талант миру. Тебе мешает только голова, отключай ее здесь". "Доставай уже свой Х фактор", - добавила Настя.

Группа Romax для второго выступления выбрала трек группы "Антитела" - "Буду-вуду". Публика в зале приняла коллектив бурными овациями, похвалили ребят и звездные наставники. "Вы такими не были никогда", - заметил Данилко.



Следующей участника своей команды представила Оля Полякова. Анна Иваница появилась на сцене с песней Софии Ротару "Одна калина". Во время выступления все судьи танцевали, а сама исполнительница направилась в зрительный зал. Настя Каменских поблагодарила наставницу вокалистки за выбор песни, а также похвалила Анну за талант.



Фаворитка 10 сезона Элина Иващенко эмоционально исполнила хит Тины Кароль - "Выше облаков". Зал скандировал "Браво!" и "Молодец!". Настя Каменских заявила, что даже если Элина не победит в шоу, у нее есть все шансы попасть на большую сцену.



Антон Вельбой зажег зрителей в зале песней "Ненавижу" Ивана Дорна. После выступления участник заявил, что очень хочет попасть в финал и попросил публику поддержать его. Эту песню для Антона выбрал Данилко, наставник другой категории. "У нас было три песни, - рассказал Андрей. - Я видел Антона в другой песне, но мне показалось, что в песне "Ненавижу" он был более подготовлен. И так как было мало времени - это было лучшее".



Закрыл третий прямой эфир участник категории "Старшие" Георгий Колдун. Вокалист появился на сцене вместе со своей наставницей. Конкурсант чувственно исполнил хит All of me под аккомпанемент Оли Поляковой.

По итогам зрительского голосования в финал прошли: Георгий Колдун, Антон Вельбой и Элина Иващенко. Меньше всего голосов набрала Анна Иваница, она тут же покинула проект.

А группа Romax и Маша Стопник исполнили "песню за жизнь". Звездные наставники отдали предпочтение участнице категории "Девушки" Марии Стопник.



Таким образом, финалистами 10 сезона вокального шоу "Х-фактор" стали: Георгий Колдун, Антон Вельбой, Элина Иващенко и Мария Стопник.



Даша Трегубова успешно проявила себя в качестве ведущей вокального талант-шоу "Х-фактор-10", а теперь публика смогла оценить и вокальные данные артистки, которые она продемонстрировала в третьем прямом эфире проекта.

