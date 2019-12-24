Было нереально красиво: дочь Кузьмы Скрябина показала новые свадебные фото

Дочь музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который в 2015 году погиб в ДТП, показала своим подписчикам новые фотографий своей изящной свадьбы. 22-летняя Мария-Барбара вышла замуж за однокурсника Виктора Тура в прошлую пятницу, 20 декабря.

"Это было нереально красиво", - коротко прокомментировала девушка свежие снимки, на которых запечатлены банкетный зал, праздничный стол и прочие тематические атрибуты.

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Ранее стало известно, что в числе гостей молодоженов был и украинский шоумен Dzidzio (Михаил Хома), некогда коллега и близкией друг Андрея Кузьменко.

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Мария-Барбара - единственная дочь Кузьмы Скрябина. Сегодня она учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Знаменитый отец девушки погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом, от чего Кузьма получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее на киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер" появилась новая табличка - памяти Кузьмы Скрябина. На открытии звезды присутствовала вдова Андрея Кузьменко, основательница Фонда им. Кузьмы Скрябина Светлана Бабийчук и его дочь.

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