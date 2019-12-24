RU  UA

Лайм

Было нереально красиво: дочь Кузьмы Скрябина показала новые свадебные фото

20 декабря Мария-Барбара вышла замуж за однокурсника Виктора

вторник, 24 декабря 2019, 14:00
читати статтю українською

Дочь музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который в 2015 году погиб в ДТП, показала своим подписчикам новые фотографий своей изящной свадьбы. 22-летняя Мария-Барбара вышла замуж за однокурсника Виктора Тура в прошлую пятницу, 20 декабря.

"Это было нереально красиво", - коротко прокомментировала девушка свежие снимки, на которых запечатлены банкетный зал, праздничный стол и прочие тематические атрибуты.

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Ранее стало известно, что в числе гостей молодоженов был и украинский шоумен Dzidzio (Михаил Хома), некогда коллега и близкией друг Андрея Кузьменко.

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Фото: instagram.com/miss___mariya

Мария-Барбара - единственная дочь Кузьмы Скрябина. Сегодня она учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Знаменитый отец девушки погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом, от чего Кузьма получил несовместимые с жизнью травмы.

  • Ранее на киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер" появилась новая табличка - памяти Кузьмы Скрябина. На открытии звезды присутствовала вдова Андрея Кузьменко, основательница Фонда им. Кузьмы Скрябина Светлана Бабийчук и его дочь.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Звездная премьера комедии "Скажене весілля 2" собрала аншлаг и первые положительные отзывы украинцев

Уже с 25 декабря картина появится в прокате во всех кинотеатрах Украины

Косплееры и звездные гости посетили премьеру саги "Звездные войны: Скайуокер. Восход" в Киеве: фото

В Украине прокат фильма Звездные войны Скайуокер Восход стартовал 19 декабря

Все обошлось, но это очень страшно: Ирина Федишин рассказала о своем ночном ДТП

В ночь на 16 декабря певица Ирина Федишин возвращалась домой во Львов, но угодила в ДТП

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: