Каким на Х-фактор 10 будет суперфинал, и кто же одержит победу

10 сезон Х-фактор едва успел начаться, а сегодня мы уже говорим о его завершении. Вечером 28 декабря на сцене проекта состоится суперфинал - его авторы обещают зрителям грандиозное шоу с участием звезд первого эшелона, по итогам которого также будет выбран победитель вокального шоу.

В претендентах на победу в финале Х-фактор 10 подопечные Оли Поляковой и Игоря Кондратюка - обладатель заразительной харизмы Георгий Колдун и лучшая из вокалисток всех сезонов Элина Иващенко. Что любопытно, в этот вечер у девушки есть шансы стать второй победительницей проекта, ведь прежде первые места доставалась преимущественно мужчинам (последней победительницей в 2013 году становилась Аида Николайчук). Смотреть онлайн-трансляцию канала СТБ можно будет как в сети, так и на ТВ.

Что же касается программы в целом, финал Х-фактор 10 превратиться в настоящий концерт, на сцене которого планируют выступить не только претенденты на победу, но и украинские хитмейкеры MONATIK, Верка Сердючка, хип-хип-исполнительница alyona alyona, певица Джамала и другие. Откроет этот вечер Тина Кароль.

Напоследок мы решили поинтересоваться мнением читателя, кто же победит в финале шоу Х-фактор 10? Харизма и артистичность Георгия Колдуна или же талант и рвение Элины Иващенко?

Финал Х-фактор 10 - смотреть онлайн 16 выпуск от 28.12.19:

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