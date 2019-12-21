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Финалистка Х-фактора представила песню для Национального отбора на Евровидение-2020

17-летняя Элина Иващенко написала песню "Get Up" сама

суббота, 21 декабря 2019, 22:32
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Участница "Х-фактор 10" в финале вокального шоу представила авторскую песню, с которой собирается выступить на Национальном отборе на Евровидение-2020. 17-летняя Элина Иващенко также получила комментарий Андрея Данилко, который накануне был объявлен первым членом жюри Нацотбора.

"Эту песню я написала полгода назад в три часа ночи. Мне не спалось, и я поняла, что нужно написать песню. В первых двух строчках - половина ее смысла: "Вставай и иди, в твоих рука мир, ты можешь сделать все, растопи этот лед", - рассказала Элина.

"Я думаю, что таких песен со времен, когда победила Джамала, вы не слышали, - сказал наставник Элины Игорь Кондратюк. - Это уровень украинской Адель. Она глубокая девушка, и если вы посмотрите на ее глаза - это глаза не 17-летней девушки".

"Я скажу так. Как авторская песня - это реально очень круто для "Х-фактора". Отборочный - это другой накал и другие требования. Там и порассуждаем. Это очень достойно, тем более для 17-летней девочки. Это уровень", - ответил судья Нацотбора.

"Красивая, хорошая, певчая. Все у тебя есть, чтобы быть победительницей", - поддержала девушку Оля Полякова.

"Я думаю что и в Нацотборе, и в Ротердаме ты выиграешь у всех", - добавил Кондратюк.

Напомним, что прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 и 22 февраля (финал). Музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта, а ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

  • Также читайте на The Lime, как Maruv прокомментировала новые правила Национального отбора. Певица считает, что это условие "ограничивает свободы человека".
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