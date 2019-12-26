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Назван второй член жюри Нацотбора на Евровидение-2020 - теперь становится интереснее

Отборочный этап на песенный конкурс 2020 года стартует уже в феврале

четверг, 26 декабря 2019, 16:40
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Телеканал СТБ и UA:Общественное вещание назвали второго члена жюри, который возьмется оценивать конкурсантов Национального отбора на Евровидение-2020. О новых лицах за судейским столом говорили не зря, к Андрею Данилко на этот раз присоединится певица Тина Кароль.

Примечательно, что артистка также является участницей песенного конкурса Евровидение, в 2006 году она представляла страну в Афинах (Греция) с песней Show Me Your Love, с которой заняла 7 место.

В музыкальной сфере Тина Кароль активно работает уже более 15 лет. За это время артистка выпустила 6 студийных альбомов, 35 клипов и 3 музыкальных фильма. Провела 11 концертных туров и неоднократно становилась судьей вокальных шоу "Голос країни" и "Голос. Діти".

"Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты их таланта. Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста - достойно выступить на конкурсе, а после - стать настоящей звездой в своей стране", - отметила Кароль в своем первом комментарии по этому поводу.

Предположительно, организаторы Нацотбора назовут еще имя третьего судьи, которое пока держится в секрете. Прежде лишь стало известно, что к судейству традиционно вернется Андрей Данилко, а ведущим мероприятия будет комик и волонтер Сергей Притула.

Первые два полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут в прямом эфире каналов СТБ и UA:Перший 8 и 15 февраля. Финал, в ходе которого выберут представителя Украины в Нидерландах, - 22 февраля.

  • Ранее Тина Кароль и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина представили в сети совместный трек "Вільна", автором которого выступила украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко).
  • Трек "Вільна" Тины Кароль и Юлии Саниной стал "дуэтом года" по версии theLime в перечне главных событий уходящего 2019-го.

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