Илон Маск пустился в пляс на мероприятии Tesla, и этот номер напоминает нас на корпоративах

Пользователи соцсетей распространяют забавное видео, героем которого стал глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (никогда такого не было, и вот опять). На официальном мероприятии в честь первых поставок электрокаров в Китай бизнесмен вышел толкнуть речь, но вдруг пустился в пляс. И, похоже, это новый мем, способный потягаться даже с курением марихуаны в студии радиостанции.

Примечательно, что во время своего выступления на сцене, Маск сообщил несколько важных новостей. К примеру, о своих намерениях и дальше инвестировать в производство автомобилей в Китае, и о том, что в будущем он планирует открыть в стране инженерно-технический центр. Но зрителям и гостям мероприятия куда больше запомнился именно танец.

Расслышав ритмичную мелодию, Маск пустился в пляс, сняв с себя пиджак. Видео с танцующим бизнесменом появились в YouTube и Twitter. Ну как этим можно не поделиться?

"Батя, что сказать", "Блин, это же я на корпоративе", "Маск, я так смотрю, так же хорош в танцах, как и я. Это успокаивает", "О, так я танцую не как идиот, оказывается, а как Илон Маск", - смеются в комментариях. С подобными шутками разные эпизоды ролика разошлись по сети, очень порадовав любителей мемов.

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