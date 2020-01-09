Кейт Миддлтон отпраздновала 38 день рождения заранее, не ждав принца Гарри и Меган Маркл (фото)

9 января герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, отмечает свой 38 день рождения. Хотя нет, все не совсем так. Вопреки суевериям, она уже отметила его заранее, собрав для этого приятелей и родных.

Как пишет People, виновница торжества собрала гостей в Анмер-холле еще в минувшие выходные, сразу после воскресной службы в церкви святой Марии Магдалины. Поздравить герцогиню собрались ее родители, приятельница Роуз Ханбери, которую ранее пресса называла вероятной любовницей принца Уильяма, крестные принцессы Шарлотты и многие другие. Тем не менее, как отметили журналисты, мероприятие прошло без принца Гарри и Меган Маркл.

Фото: people.com

Насколько известно, сейчас герцоги Сассекские находятся в Канаде. Там же с сыном Арчи и мамой Меган Маркл Дорией они провели все рождественские выходные и, похоже, не планировали возвращаться в Британию для празднования дня рождения Кейт Миддлтон. В свою очередь, супруга принца Уильяма не стала переносить дату ради еще двоих гостей.

Фото: people.com

Фото: people.com

Сам же день рождения герцогиня решила провести исключительно в компании супруга и детей. К тому же ранее в СМИ уже говорили о том, что принц Уильям уже спланировал отпуск по случаю дня рождения супруги. Семья отпразднует его в спокойной обстановке на частном острове Мюстик.

А тем временем в сети не утихает ажиотаж вокруг внезапного решения принца Гарри и Меган Маркл сложить с себя королевские полномочия. В новом 2020-м году супруги решили начать кардинально новую жизнь.

Вскоре после этой новости на решение пары отреагировала и королева Елизавета II. Похоже, для самой обсуждаемой семьи в Британии этот шаг принца Гарри и Меган также стал неожиданностью.

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