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Принц Уильям спланировал роскошный отпуск ко дню рождения Кейт Миддлтон

СМИ сообщают, что королевкая семья уединится на частном острове в Карибском бассейне

понедельник, 30 декабря 2019, 14:00
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9 января Кейт Миддлтон исполняется 38 лет, и принц Уильям уже спланировал отпуск по случаю дня рождения жены. Издание Life & Style со ссылкой на источник, приближенный к королевской семье, сообщает, что герцог Кембриджский планирует взять семью на остров Мюстик.

"Уильям хочет взять свою семью в поездку на Мюстик, не щадя расходов, - сказал источник. - Они остановятся в особняке с семью спальнями за 15 миллионов долларов, в котором есть пейзажный бассейн, личный шеф-повар, кинозал, тренажерный зал и теннисный корт. Уильям хочет быть уверенным в том, что они смогут уединиться как пара, потому организует спа-процедуры, дайвинг и уроки серфинга для двоих".

Издание сообщает, что 6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта любят Мюстик.

"Строить замки из песка, плавать в океане, гулять на природе - это лишь некоторые из их любимых занятий", - поделился источник.

Мюстик - частный остров архипелага Гренадины в Карибском бассейне, и недвижимостью на нем владеют богатейшие люди планеты. Свою виллу на Мюстик имела принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы II.

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