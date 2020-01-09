Королева Елизавета ответила на решение принца Гарри и Меган Маркл сложить полномочия

Королева Елизавета II отреагировала на новость о том, что ее внук принц Гарри и его жена Меган Маркл решили отказаться от полномочий старших членов королевской семьи. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.
Через несколько часов после того, как Гарри и Меган поделились планом создать "прогрессивную новую роль" внутри института монархии, 93-летняя Елизавета заявила, что этот разговор все еще находится на ранней стадии.
"Обсуждения с герцогом и герцогиней Сассексской находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых потребуется время", - говорится в заявлении.
Издание People со ссылкой на инсайдеров сообщает, что для королевы и старших членов королевской семьи решение пары стало досадной неожиданностью.
"Это очень обидно", - говорит один из источников.
Гарри и Меган планируют стать финансово независимыми от королевской семьи и разделить жизнь между Великобританией и Северной Америкой.
"Этот географический баланс позволит нам воспитать сына с уважением к королевской традиции, в которой он родился, и в то же время предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", - говорится в заявлении Гарри и Меган в Instagram.
Решение королевской пары последовало за чередой скандалов, связанных с их судебными тяжбами с британскими таблоидами. Принц Гарри и Меган Маркл признали, что ощущали давление из-за лживых заявлений в прессе и напряженной ситуации в семье. В СМИ часто упоминалось, что пара чувствовала себя изолированной от остальной семьи, а друг Гарри Том Брэдби, который брал у них интервью для документального фильма, назвал их "травмированными и уязвимыми".
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