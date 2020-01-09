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Королева Елизавета ответила на решение принца Гарри и Меган Маркл сложить полномочия

Для королевской семьи решение Гарри и Меган стало неожиданностью

четверг, 9 января 2020, 10:10
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Королева Елизавета II отреагировала на новость о том, что ее внук принц Гарри и его жена Меган Маркл решили отказаться от полномочий старших членов королевской семьи. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

Через несколько часов после того, как Гарри и Меган поделились планом создать "прогрессивную новую роль" внутри института монархии, 93-летняя Елизавета заявила, что этот разговор все еще находится на ранней стадии.

"Обсуждения с герцогом и герцогиней Сассексской находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых потребуется время", - говорится в заявлении.

Издание People со ссылкой на инсайдеров сообщает, что для королевы и старших членов королевской семьи решение пары стало досадной неожиданностью.

"Это очень обидно", - говорит один из источников.

Гарри и Меган планируют стать финансово независимыми от королевской семьи и разделить жизнь между Великобританией и Северной Америкой.

"Этот географический баланс позволит нам воспитать сына с уважением к королевской традиции, в которой он родился, и в то же время предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", - говорится в заявлении Гарри и Меган в Instagram.

Решение королевской пары последовало за чередой скандалов, связанных с их судебными тяжбами с британскими таблоидами. Принц Гарри и Меган Маркл признали, что ощущали давление из-за лживых заявлений в прессе и напряженной ситуации в семье. В СМИ часто упоминалось, что пара чувствовала себя изолированной от остальной семьи, а друг Гарри Том Брэдби, который брал у них интервью для документального фильма, назвал их "травмированными и уязвимыми".

  • Ранее роскошный ресторан отказался принять принца Гарри и Меган Маркл. В заведении были рады королевским гостям, но выполнить строгие требования службы безопасности не смогли.
  • Читайте также на theLime, как принц Уильям спланировал роскошный отпуск ко дню рождения Кейт Миддлтон. СМИ сообщают, что королевская семья уединится на частном острове в Карибском бассейне.

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