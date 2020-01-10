Оззи Осборн выпустил совместный трек с Элтоном Джоном - фаны расслышали в нем прощание

71-летний Оззи Осборн выпустил новый трек Ordinary Man, в записи которого поучаствовал его давний друг Элтон Джон. Песня также войдет в трек-лист его одноименного двенадцатого альбома, который выйдет уже в этом году на лейбле Epic Records.

Все бы ничего, вот только в тексте баллады поклонники "принца тьмы" расслышали слова прощания. Оззи собирается на покой, признает ошибки прошлого и объясняет все это большим нежеланием умереть простым рядовым человеком.

Насколько известно, работа над новым альбомом проходила в Лос-Анджелесе. В записи диска приняли участие гитарист и продюсер Эндрю Уотт, басиста Guns N’Roses Дафф МакКаган и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чед Смит. Знаменитый гитарист Осборна Закк Уайлд, о возможном возвращении которого говорили в СМИ, в записи Ordinary Man участия не принимал.

В октябре 70-летнему Оззи пришлось отложить ряд запланированных выступлений из-за проблем со здоровьем. Европейская часть его турне No More Tours 2 была перенесена на первую половину 2021 года, а даты для Северной Америки были отодвинуты на май 2020-го.

В ноябре прошлого года Оззи Осборн представил первый сингл из нового альбома Under The Graveyard. Песня стала его первой за последние девять с лишним лет.

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