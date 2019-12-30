Личная информация сотен звезд случайно оказалась в сети - теперь фаны знают, где искать Элтона Джона

В правительстве Британии случайно обнародовали личную информацию сотен знаменитостей, включая даже адреса их проживания. В связи с этим виновникам публикации пришлось максимально быстро изымать данные из общего доступа и приносить свои извинения.

Как пишет Еuronews, в число упомянутых селебрити вошли певец Элтон Джон, режиссер Сэм Мендес, исполнительница Оливия Ньютон-Джон и другие. Всего же в списке номинантов на "Новогодние награды 2020" от правительства оказалось около тысячи публичных личностей. В опубликованной информации упоминались полные имена, статусы, достижения и адреса их проживания.

"Информация была удалена максимально быстро. Мы приносим извинения всем пострадавшим и изучаем причины произошедшего", - отметили в заявлении Кабинета министров. Помимо этого местные чиновники уже связались со знаменитости, чьи адреса угодили в открытый доступ, для окончательно урегулирования ситуации.

Ранее Элтон Джон поделился забавной историей о неудачной пересадке волос. В 90-х певец начал носить парик, но до этого его борьба с облысением была жестокой.

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