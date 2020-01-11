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Звезду "Джокера" Хоакина Феникса задержали в Вашингтоне - что произошло

Что грозит актеру за участие в акции протеста, пока не известно

суббота, 11 января 2020, 13:57
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Актера из фильма "Джокер" Хоакина Феникса задержали в Вашингтоне во время эко-протеста, организованного актрисой и активисткой Джейн Фондой. В сети появились фото и видео событий у здания Капитолия.

Как пишет Los Angeles Times, подобные акции проходят в городе каждую неделю. На этот раз в забастовке приняли участие сотни людей, включая знаменитостей. Полиция провела ряд задержаний, которых насчитали более 140-ка. В числе задержанных оказался и актер Хоакин Феникс, который выступил на трибуне с речью о влиянии мясной и молочной промышленности на изменение климата.

На фото и видео акции также можно рассмотреть и других голливудских звезд - Мартина Шина, Мэгги Джилленхол, Сьюзан Сарандон. Как пишет издание, вскоре после выступления с речью был задержан и 79-летний Мартин Шин. Что грозит задержанным, пока не известно.

  • Напомним, на этой неделе в рамках кинопремии "Золотой глобус-2020" Хоакина Феникса наградили за роль в фильме "Джокер" как лучшего драматического актера. Помимо талантливой игры в кино, Феникс также известен активной позицией зоозащитника и борца за экологию.
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