Безумный Джокер: как Хоакин Феникс, Хит Леджер и Джаред Лето справились с ролью злодея DC

2 октября в кинотеатре "Оскар" прошел показ триллера Тодда Филлипса "Джокер". В отличие от предыдущих экранизаций комиксов DC, новый фильм напрочь лишен фантастической составляющей. Вооружившись невероятным актерским талантом Хоакина Феникса, Филлипс показал историю становления пугающе реалистичного злодея - психически больного одиночки, чьи самые темные стремления вырываются наружу под давлением сложных обстоятельств.

Фильм "Джокер" еще до выхода на большие экраны стал предметом бурных дискуссий. Журналисты, впервые посмотревшие психологический триллер на Венецианском кинофестивале-2019, отметили, что картина может восприниматься как оправдание или стимул для массовых убийц, обвиняющих общество в своей неустроенности.

Режиссер Тодд Филлипс отрицает, что его работа популяризирует зло, а Хоакин Феникс в интервью Vanity Fair сказал, что сложный персонаж должен подтолкнуть зрителей к размышлениям о природе насилия.

"Это злой человек. Но я думаю, что мы как аудитория способны видеть разные вещи одновременно, испытывать их и оценивать", - сказал актер.

Несмотря на опасения о потенциальном влиянии фильма, большинство критиков сходятся во мнении, что Феникс потрясающе справился с ролью. Ему пророчат "Оскар" и заявляют, что 44-летний актер превзошел Хита Леджера, чью версию Джокера в фильме "Темный рыцарь" многие до сих пор считали лучшей. Но сравнивать Леджера и Феникса - не совсем корректно, поскольку триллер Филлипса и боевик Кристофера Нолана - фильмы разных жанров. Нет причин сомневаться, что погибший в 2008 году австралийский актер смог бы убедительно раскрыть характер маньяка в психологической драме, или что трехкратный номинант на "Оскар" Феникс органично смотрелся бы в роли террориста.

На фоне этих споров Джокер Джареда Лето в супергеройском "Отряде самоубийц" ожидаемо меркнет. Но даже Лето, чей актерский талант не вызывает сомнений после фильмов "Реквием по мечте" и "Даллаский клуб покупателей", работал в рамках жанра и справился с задачей, поставленной режиссером и продюсерами, - развлекать публику.

При этом каждый из трех актеров, игравших Джокера в XXI веке, входил в роль по-своему. Их трансформацию детально описывает издание New York Post.

Джокер Хита Леджера

В 2008 году Хит Леджер впервые превратил мультяшного негодяя Джокера в безумного террориста, который нападал на реалистичный мегаполис и транслировал фильмы о смерти своих жертв. Готовясь к съемкам, покойный Леджер был готов по-настоящему страдать вместе с персонажем.

"Чем больше я бью [Джокера], тем больше ему это нравится, тем больше я его удовлетворяю. Хит вел себя очень похожим образом, - рассказывал исполнитель роли Бэтмена Кристиан Бэйл изданию The Hollywood Reporter. - На съемочной площадке были кафельные стены, и на них оставались вмятины и трещины из-за того, как он на них бросался".

Чтобы глубже проникнуть в разум Джокера-террориста, 26-летний Леджер провел 6 недель в гостиничном номере, почти ни с кем не общаясь. Он читал комиксы, медитировал и вел дневник Джокера с фотографиями Алекса ДеЛарга из "Заводного апельсина" и странными списками: "Наземные мины; СПИД; Любимые питомцы в ужасных дорожных авариях; Статистика; Бранч; Периодическая система элементов".

Леджер умер за шесть месяцев до того, как "Темный рыцарь" попал в кинотеатры, и посмертно получил "Оскар" как лучший актер второго плана.

Джокер Джареда Лето

Джокера Лето в "Отряде самоубийц" 2016 года можно охарактеризовать как манерного психопата с налитыми кровью глазами и гниющими зубами. Но готовясь к съемкам, он тоже вел себя как отшельник.

"Я никогда не встречал Джареда Лето, - признался его коллега по фильму Уилл Смит в студии Apple Beats Radio 1. - Мы работали вместе в течение шести месяцев, но не обменялись ни единым словом после того, как звучала команда: "Стоп! Снято!"

44-летний актер не пытался скрывать странности, которые перенял у Джокера. Так, Виола Дэвис рассказала, что перед съемками Лето отправил коллегам необычный подарок.

"Подручный пришел с мертвой свиньей, положил ее на стол, а затем вышел. И это было наше знакомство с Джаредом Лето", - сказала она Vanity Fair.

Также он презентовал Марго Робби живую черную крысу в коробке. Не поддавшись на провокацию, актриса, как сообщается, оставила ее.

Джокер Хоакина Феникса

Чтобы сродниться со своим персонажем, 44-летний Феникс изучил книгу о психологии убийц и похудел более чем на 23 кг.

"Потеря веса оказывает сильное влияние на вас не только физически, но и эмоционально, и умственно, когда вы входите в режим голодания", - сказал он в интервью Toronto Sun.

Общаясь с Associated Press, актер добавил, что похудение помогло ему сделать движения Джокера более выразительными и запоминающимися

"Я ожидал, что с потерей веса ко мне придет чувство неудовлетворенности, голода, определенной уязвимости и слабости. Но чего я не ожидал, так это текучей энергии, которую я чувствовал физически, - признался Феникс. - Я чувствовал, что могу двигать своим телом так, как раньше не мог. И я думаю, что это действительно помогло некоторым физическим движениям, которые начали становиться важной частью персонажа [Джокера]".

И хотя у опытного актера не было проблем с тем, чтобы абстрагироваться от характера маньяка после съемок, на Венецианском кинофестивале он признался публике, что готовясь к роли, "начал сходить с ума".

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